Üniversiteye yeni başlayanlar

1. ADETA avını bekleyen kurt misali köşe bucak okul panolarında burs ilanları için pusuda bekleyin.

2. HOCANIN ağzından çıkan her kelimeyi not eden ve bunu sadece en yakın arkadaşıyla paylaşan öğrencilerden olmayın.

3. BU TARZ klasik giyimli, temiz yüzlü arkadaşlarımız sizlere sinsi sinsi yaklaştığında direkt kaçın. Çünkü hayatınızın en büyük hatası size doğru geliyor olacak.

4. ÖĞRENCİ işlerindeki abilerimiz- ablalarımız sizlere düşman gibi davranabilir fakat her zaman onlara güler yüzlü olun ve iyi geçinin. Bakın sonunda kazancınız çok olacak.

5. KÜTÜPHANELERİ sevin çünkü sınav dönemlerinde orası sizin yatıp kalktığınız ikinci eviniz olacak.

6. DEĞERLİ hocalarımız her şeyi ister. Siz onlara kulak asmayın. Çünkü sınav sorularını genellikle tek bir kitaptan sorarlar.

7. EN AZ 1 tane olmak şartıyla üst sınıflardan bir arkadaş edinin. Sınav dönemlerinde çok işinize yarayacak.

8. İLK hoşlandığınız kişiye "Ben aşık oldum galiba!" deyip takılı kalmayın. Emin olabilirsiniz ki karşınıza daha çok insan çıkacak.

9. SİZ bunlarla kafanızı meşgul etmeyin. Yine de Erasmus için araştırmalara başlayın.

10. ÖZELLİKLE İngilizcenizi geliştirme açısından hazırlık okuma şansınız varsa kesinlikle okuyun.

11. SÖYLEŞİLERE, panellere, film etkinliklerine katılmayı unutmayın.

12. YATAY geçiş ya da çift ana dal sevdasına hemen ilk seneden kapılmayın.

13. AİLE evinden kurtulmanın verdiği rahatlıkla iyice tanımadığınız insanlarla eve çıkmayın.

14. OKUDUĞUNUZ şehrin köşe bucak her yerini gezin ve o şehirle ilgili bilgiler edinin.

15. OKUDUĞUNUZ şehre yakın illere giderek yavaş yavaş gezmeye başlayın.

16. SOSYALLEŞMEK için sadece okul kantinlerinde oturmayın. Fakültelerin onlarca kulübü oluyor. Herhangi birine ya da ilgi alanıza göre bir kulübe katılın.

17. HER gece her gece barlarda kendinizi dağıtmayın.

18. EN AZ 2 tane eşli oynayabileceğiniz oyun öğrenin.

19. VE SON olarak en önemlisi tüm bunları yaparken ulvi göreviniz olan ders çalışmayı da unutmayın! onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Washington'da bir suçlu, hapishaneden kaçtı. Birkaç gün sonra kız arkadaşıyla yemeğe gitti. Ama uzun süre geri dönmeyince kız arkadaşı merak ederek polise haber verdi. Polisler adını duyunca kim olduğunu anladılar ve yakaladılar.

TESPİTLİ YORUM

@junesred Kanda demir minimum 150 olmalıymış. Benim 4 çıktı. Diyetisyen "Toprak canın istiyor mu?" diyor. Üstüme atılsın istiyorum eğer ondan bahsediyorsan.

NE KADAR OLDU?

Adana'da 2017'de elektronik eşyaların çalınması olayına karıştıktan sonra yakalanan İsmail Taşdöğen, "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda. Çekin bizi geri döneceğiz" demişti. Şimdi tekrar hırsızlık olayından yakayı ele veren Taşdören, "Birazdan adliyeye çıkıp tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak" diyeli 10 YIL OLDU