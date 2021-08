Tipsiz misiniz?

İKTİDAR-muhalefet ilişkisinde açılan bir gül gibidir. Kadınları anlayamazsınız, erkeklere anlatamazsınız... Erkek, anlaması gerekeni anlar; kadın, anlamak istediğini anlar. Erkekler özet okumayı sever. Kadınlar ise sayfalarca yazmayı.

Maç izlerken:

AHMET: Necdet abi çok sert daldı ama bir şey olmaz o şerefsize.

AYSEL: Ayyy ay! Necdet gördün mü adamın ayağı kırıldı, yazık çocuğa be!!

Kadın bir olayı sonuçlandırmaya çalışırken her bir ayrıntıyı beyninde teker teker ele alır ve özümser, dolambaçlı stabilize yolları tercih eder çoğu zaman, çok yönlü düşünür, empati kurar, vs...

Lakin bir erkek direkt otobandan yol alır, hem de son hızla. Erkek asla değişmeyeceğini düşündüğü kadınla ilişki yaşar ama kadın değişir...

Kadın değiştirebileceğini düşündüğü erkekle ilişki yaşar ama erkek değişmez... Erkek çoğu sorunu unutandır, kadın çoğu sorunu hatırlayan.

Kadınlar ima etmeye çalışır; baylar doğrudan söyler, hatta bazen doğrudan sonuca gider.

Erkekler başarısızlıktan korkarken, kadınlar genelde başarıdan korkar ve sessiz karakterlerin daha uygun geldiğini düşünürler.

Öyle ki zeki kızlar zekalarını erkek arkadaşlarına belli etmemeye çalışırlar.

Toplumun baskılarını sindirerek kendisi için güvenli bir ortam yaratmaya çalışırlar.

Erkekler genelde sorunları olduğu zaman konuşmazken, kadınlar sorunlarını konuşabilecekleri birinin bulunmasından hoşlanırlar.

Kadınların konuşması işbirlikçi, destekleyici ve nazik olma eğilimindeyken, erkeklerin konuşması daha çok rekabetçi ve bireyci olma yönündedir. Erkek için yaşananlar tecrübedir.

Kadın için yaşananlar bir peri masalı.

Erkek sevdiği ile birlikte yaşamak için evlenir, kadın evlenmek için birini sever.

Erkekler güç savaşına girer, kadınlar kıskançlık....

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Abraham Lincoln'ü öldüren suikastçi John Wilkes Booth'u kardeşi Edwin Booth, 1864 yılında bindiği tren hareket ettiğinde, bir adamın bir araba tarafından ezilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu fark etti. Hemen trenden inen Edwin Booth, adamı yakasından çekerek kurtardı. Kurtardığı adam ise Abraham Lincoln'ün oğlu Robert Lincoln'den başkası değildi...

NE KADAR OLDU?

Çekirge istilasına uğrayan Kıbrıs Rum Kesimi yardım istediği Birleşmiş Milletler'den "Derin bir tavada hafifçe pişirin" tavsiyesi alalı 15 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"EVLİLİK doğaya aykırı bir kere. Sen hiç dul bir maymun, boşanmış bir timsah gördün mü? Ya da davullu zurnalı düğün yapan bir zebra, gelinlik giyen bir tavşan?" dedi. "Hayır ama konuşabilen bir öküz tanıyorum" dedim, küstü.