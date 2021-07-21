Bayram replikleri

"Öpsene amcanın/ teyzenin elini.'' Bu cümleyi duymayan yoktur herhalde...

"Berhudar ol evladım, el öpenlerin çok olsun." İşte el öpme merasimi ardından duyduğumuz o unutulmaz cümle...

''Bari bayram namazına gel.'' Bu sitem dolu cümleyi duyunca sabah erkenden kalkıp namaza gitmemek asla kabul edilemez.

"Gel de bir merhaba de...'' İşte bu bitmek bilmeyen misafirliklerin kendiliğinden doğurduğu bir cümledir. Herkese merhaba dersiniz.

"Bu yıl siz ne kestiniz?'' İşte bu cümlede ben bir hüzünleniyorum, gözlerim doluyor...

"Bir uğrayıp çıkacağız.'' "Asla uzun sürmez" ile başlayan bu cümle hep kandırmacadır. Hiç uğrayıp çıkılmaz.

"Nerede o eski bayramlar...'' Eski bayramlara olan özlem hiç bitmez. Hatta uzun uzun eski bayramlara ait anılar anlatılır...

"Kızım misafirlere bi' çay getir.'' Bayram döneminde hizmet hiç bitmez...

"Ee var mı birileri?'' Genellikle teyzelerden gelen bu sorudan kolay kolay kaçma imkanınız yoktur.

"Seni de anca bayramdan bayrama görüyoruz.'' Bir de "Neden aramadın?" temalı sitemler vardır...

"Senin okul 4 yıllık mıydı 2 mi?'' Bu teyze ve amcaların okul merakı bir türlü bitmez.

"Ben senin küçüklüğünü bilirim.'' "Doğanlar da büyüyor" gibi çocukluğunu bildiğini kanıtlayan bir cümle. Evet en çok sen biliyorsun, evet.

"Misafirlere kolonya ve şeker tutuver.'' Zaten bayramın tüm anlamı bu müthiş ikili değil mi?

"Bayramda küslük olmaz.'' Bir de ardından hemen şu cümle gelir: "Hadi öpüşün barışın." onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

DÜNYANIN en pahalı plakası Abu Dabili işadamı Saeed Khouri'ye ait. Khouri 1 numaralı plakaya sahip olmak için tam 14.3 milyon dolar ödedi.

Bu bana bir atasözünü hatırlatıyor ama neyse.Yanlış anlaşılmayalım şimdi..

TESPİTLİ YORUM

İlluminati'yi bilmem ama annemin bahsettiği "Elalem" diye bir örgüt var. Her şeye karışıyorlar.

NE KADAR OLDU?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Yıllar önce Acun jüri üyeliği teklif etmişti. Yoğunum diye kabul etmemiştim. Allah benim belamı versin" diyeli 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

EVDEN çıkarken babama;

"Babişko bana bir 200'lük çaksana pembe olanından" diye bağırıyorum. Önünde saygıyla eğileceğim cevap gecikmiyor: "Bir 5'lik çaksam mor olanından? Daha çok yakışır." Koca çınardan daha mı iyi bileceğim, tabii susuyorum.