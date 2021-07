Erkek renkleri

ERKEKLER için 'renkleri bilmiyor' der kadın kısmı.

Halbuki erkek tarafı bu konuda bilmediğini kabul etmez. Aslında ilgilenmez.

Misal; yeşil yeşil, mavi mavidir. Çok zorlanırsa 'açık yeşil' olur, 'koyu yeşil' olur, en olmadı 'mavimsi bir yeşil' olur.

Mesela ben bir er kişi olarak, fuşya hala mavinin tonu mu pembenin tonu mu bilemiyorum; antrasit diye bir renkse, hayatımda hiiiç duymadım, o ne be?! Hatta, geçen bir mağazada kadının biri vizon rengi pantolon sordu; ben onu bizon anladım.

Eskiden vizon rengi mi vardı yahu, ne vizonu?

Toprak renginden hallice bi'şey işte.

Benim için temel renkler vardır ve onların karışımları.

Mesela içine bol kırmızı katılmış mor vardır, bir de içine bol mavi katılmış mor, ya da kırmızısı bol turuncu ya da sarısı bol turuncu veya kırmızısı sarısı hemen hemen eşit ama içine bol beyaz katılmış turuncu...

Acayip isimleri kim uyduruyor bilemiyorum...

Renkli istop oynarken erkekleri yenme sebebidir.

Onlar daha, "Lila, dore, lame, saks mavisi, cam göbeği, fuşya ne la" diye düşünürken, top kafalarına inerdi. Çoğu bu yüzden saf kaldı zaten erkeklerin... O yüzdendir erkeklerin futbola merak salmaları... Eve badana yapılacaksa büyük sıkıntı yaşanır. Kadın için beyazın bin tonu var çünkü.

Kadın elli tane beyaz tonu arasından birini seçmeye çalışır, erkek de badana yapılacak aletleri alır.

Sonuç olarak sevgili erkekler bilmeseniz de bir şey olmaz. Sizin için kadınlar zaten düşünüyor.

Yav he he deyip geçiniz...

