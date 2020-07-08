Ters köşe
Ünlü bir futbolcu karısını öldürmekle suçlanıyordu.
Ama karısının cesedi ortada yoktu. Futbolcu sanık sandalyesinde oturuyordu.
Kucak dolusu parayla tuttuğu avukatı jüriyi ikna etmeye uğraşıyordu: "Sayın jüri üyeleri, müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra sizler de inanacaksınız.
Neden mi? Bakın, şimdi ona kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karısı bu kapıdan içeri girecek...
"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10"
Bütün jüri kapıya döndü.
Kimse girmedi içeri.
Avukat bir savunma dahisiydi, öldürücü hamlesini yaptı: "Bakın, siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz.
Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapıya baktınız. İşte kararı buna göre vermenizi talep ediyorum." Ancak jüri, ünlü futbolcuyu suçlu bulduğunu bildirdi ve dava bu şekilde sonuçlandı.
Mahkeme çıkışında avukat, jüri başkanına yaklaştı: "10'a kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi kapıya baktığınız halde neden böyle bir karara imza attınız?" "Doğru" dedi jüri başkanı; "Ben de kapıya baktım, ama müvekkiliniz kapıya bakmıyordu."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sezar'ın defne yapraklarından yapılma tacını sık sık takmasının nedeni kelleşmesinden utanmasıydı.
TESPİTLİ YORUM
Eğer bir gün çok ama çok zengim olursam eşe dosta yardım etmeyeceğim.
Arkamdan "Parayı bulduktan sonra çok değişti bu" dedirtmem.
Param yokken nasıl yardım etmiyorsam gene etmem.
NE KADAR OLDU?
"Üçkağıtçı" filminde, öleceğinin söylenmesi üzerine "Benim bavullarımı hazırlamam 20 sene sürer" diyen Kemal Sunal, 20 sene sonra vefat edeli 20 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ana sınıfında çocuklara evde ses çıkaran varlıkları yazmaları istenmiş. Kimi saç kurutma makinesi, kimi çamaşır makinesi, kimi de elektrikli süpürge yanıtını vermiş.
Benim canım oğlumun cevabına alkış lütfen;
"Annem." Eline dizine durmasın oğul, ne diyeyim sana ben?
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