Ağustos böceği ve karınca
Bakmış ağustos böceği.
"Tamam" demiş - Yaz boyunca saz çaldın şimdi aç kaldın ve benden yemek istemeye geldin, değil mi? Saz çalacağına biraz çalışmış olsaydın böyle aç kalmazdın".
Ağustos böceği de: "Yoo.
Yanlış anladın" demiş.
-Biz yaz boyunca saz çalınca, bir sürü param oldu.
Hatta meşhur da oldum, şimdi Avrupa turnesine çıkıyorum. Belki oralardan istediğin birşeyler vardır, diye sormaya geldim" Hakikaten de karınca bir bakmış ağustos böceğinin hiç öyle aç bir hali yok.
Üzerinde bir kürk var, arkada da kocaman bir limuzin, onunde şöförü ile onu bekliyor. "Yok, bir şey istemiyorum" demiş. -Ama Fransa'ya uğrayacaksın değil mi? diye sormuş.
Ağustos böceği de:
- Evet demiş. "İyi o zaman" demiş karınca.
- Paris'e gidince orada La Fontaine diye bir adam var, onun yüzüne benim için tükür, oldu mu?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
William Shakespeare'in adının nasıl yazılması gerektiğini kimse gerçekten bilmiyor.
Dahası, yazarın kendisi de bilmiyordu.
Adını 80 farklı şekilde yazdığı bilinir.
TESPİTLİ YORUM
Beynimin sayısal için çalışan bölümünde ya tümör var ya oksijen gitmiyor ya da öle bir kısım yok.
NE KADAR OLDU?
Reha Muhtar, mahsur kaldığı dağda donmak üzereyken kurtarılan dağcılara "Soğuk muydu" diye soralı 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Öğrencilerin kimlik fotokopileri gerekiyor yeniden kayıt için. Cuma günü sondu, pazartesi olmuş hala getirmemişler, ben de haliyle kızıyorum. Birsen atılıyor "Ben yarın getireceğim!" diye, o öyle atılınca ben de soruyorum;
"Neden yarın?" diye, el cevap;
"Çünkü bugün unuttum." Haklısın çocuğum benimki de soru işte..
GülüYorum
70 yaşındaki Temel'in nefes borusunda rahatsızlığı vardı.
- Doktoru günde kaç sigara içtiğini sorunca:
- Kırk elli tane içeyruz.
- Sigarayı bırakırsanız 100 yaşına kadar yaşarsınız.
- Peçi toksan yaşina kadar yaşamak istesem günde kaç sigara içepilirum?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tuvalet edebiyatçıları 13 Nisan 2020, Pazartesi Bir duvarda: Tuvalet tenisi nedir öğrenmek istiyorsan karşı duvara bak ! Karşı duvarda: Tuvalet tenisi nedir...
- Bebek hesabı 11 Nisan 2020, Cumartesi Ortada bir bebek vardır ve üretilmesi gerekiyordur... 9 kadının, 1 bebeği 1 ayda doğurabileceğini söyleyen kişiye...
- Evden çalışmak 10 Nisan 2020, Cuma İlk başta, evden çalışma fikrini çok seversiniz çünkü tüm günü pijamalarınızla geçirebilirsiniz. Ancak, senin...
- Güldüren yanlış okumalar 09 Nisan 2020, Perşembe Bazen okuduğunuz şeyi beyniniz farklı algılayabiliyor. Böylelikle ortaya komik şeyler çıkıyor. Ekşi sözlük yazarları...
- İki hikaye 08 Nisan 2020, Çarşamba İki araba birbirlerine yaklaşıyorlardı... Birinin içinde bir adam, diğerinde bir kadın... Tam yan yana geldiklerinde...