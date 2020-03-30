Dersimiz: Yönetim
Bir gün bir tavşan, ağaç dalında boş boş oturan baykuşa sordu:
- Senin gibi bütün gün boş boş oturabilir miyim?
- Tabii, neden olmasın.
Tavşan da öyle yaptı.
Birdenbire bir kaplan ortaya çıktı ve tavşanı yedi!
Boş boş oturmak için çok çok yüksekte oturuyor olmanız gerek...
YÖNETİM DERSLERİ 2:
Hindi: Şu ağacın en üst dalına çıkmak istiyorum ama hiç gücüm yok. İnek:
Neden benim gübremden (ben burada başka bir şeyden bahsediyorum) biraz yemiyorsun? Onlar besin deposudur. Hindi bir parça inek gübresi yedi ve gerçekten bunun ilk dallara ulaşacak kadar enerji verdiğini farketti.
Ertesi gün biraz daha yedi ve ikinci dala ulaştı. Birkaç gün sonra ağacın en üstüne çıkmayı başardı. Aniden bir çiftçi ağacın tepesindeki hindiyi farketti ve onu vurdu.
(Affedersiniz) Gübre (siz anladınız) yemek sizi en üste çıkartabilir. Ama orada kalmanızı sağlayamaz...
YÖNETİM DERSLERİ 3:
Küçük bir kuş, kışı geçirmek üzere güneye gidiyordu... Hava çok soğuktu ve kuş donarak yere düştü. Yerde öylece yatarken bir inek geldi ve üzerine bir parça gübre (Anlamışssınızdır artık) bıraktı. Donmak üzere olan kuş gübrenin sıcaklığıyla ısındı. Çok mutlu oldu, neşe içinde şarkı söylemeye başladı. Ordan geçmekte olan bir kedi kuşun sesini duydu. Onun nerde olduğunu keşfetmekte gecikmedi.
Kuşu gübreden sıyırdı ve yedi!
1. Üzerinize gübre atan herkes düşmanınız değildir!
2. Sizi gübreden kurtaran herkes dostunuz değildir!
3. Gübrenin içine düştüyseniz çenenizi kapalı tutun!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
'#' işareti resmi olarak 'hashtag' anlamına gelmemektedir.
Bu işaretin teknik adı 'octothorpe'dir.
Ve 'octro' kelimesi sekiz anlamına gelmektedir.
'Thorpe' kelimesinin kökünün nereden geldiği ise hala bir tartışma konusudur.
TESPİTLİ YORUM
'Anneeee!
Kendi imkân ve tekniklerimle atomu parçaladım!' diyerek tebrik beklesem, nafile!
Annemden tebrik değil, ezelden ebede değişmeyen tekdir gelecektir:
"Kör olmayasıca!
Yine yerlere döktün değil mi?'
NE KADAR OLDU?
Şırnak'ta dul ve 10 çocuk babası bir vatandaşın, 3 bin TL başlık parası vererek aldığı kız gerdekte erkek çıkalı 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Dün işten öyle yorgun çıktım ki, işyerimin karşı kaldırımında güneşe doğru gerile gerile yatan köpeğin yanına uzanmak isterken buldum kendimi. Tövbe bismillah...
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