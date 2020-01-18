Öpücüklerin anlamı
ALINDAN ÖPMEK
Alnındaki bir öpücük, nazik bir hayranlık ifadesidir. Genellikle bir arkadaşlık öpücüğü veya daha sonra romantik bir şey için bir başlangıç öpücüğüdür. Bizim toplumumuzda bu genellikle 'Helalimsin', 'Namusumsun' anlamına gelir.
ELİNİ ÖPMEK
Bir kişinin elini parmaklarınızla nazikçe kavradığınız ve avucunun arkasını öptüğünüz zamandır. Bu şövalye bir hareket ve birisine olan hayranlığınızı ve tutkunuzu gösteren bir harekettir.
ESKİMO ÖPÜCÜĞÜ
İki burun birbirine sürtünüp ileri geri hareket ettiğinde... Sevecen ve genellikle ebeveynlerden çocuklarına verilir. Eskimo öpücüğünün soğuk iklimlerde yaşayanlar için romantik bir seçenek olduğuna inanılıyor. Aksi takdirde dudakların birbirine yapışması riski var.
DUDAKTAN ÖPMEK
Dudaktan öpmek "Seni seviyorum" veya "Sana aşığım" demenin farklı bir yoludur. Sevgilinin dudaktan öpmesi aslında duygusal yoğunluğu ve tutkuyu ifade eder.
YANAKTAN ÖPMEK
Yanaktaki kısa bir gaga, genellikle koldaki bir el veya yarım kucaklama ile birlikte öpmek. Bunun anlamı dünyanın neresinde olduğunuza bağlıdır. Bazı kültürler için, bu bir merhaba veya elvedadır. Sevgiliniz öpüyorsa sizi sevimli bulup aşkını pekiştiriyordur.
SAÇINDAN ÖPMEK
Saçlarınızı koklayarak öpmesi, size tutkulu bir aşkla bağlı olduğunu ve sizi kendine ait hissettiğini gösterir. Duygusal olarak bir nevi "Sensiz yapamıyorum" demektir. wisetoast.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca, oğlunun şarkıcı olmasını hiçbir zaman istememişti.
Öyle ki Cem Karaca sahnelere ilk çıkmaya başladığı dönemde para ile adam kiralayarak, sahnede Elvis şarkıları söyleyen oğlundan 'Aman Adanalı' türküsünü istetmiş ve yuhalatmıştı.
Ancak Cem Karaca ideallerinden vazgeçmeyerek gerçek bir efsaneye dönüştü. İyi ki vazgeçmemişsin, nurlar içerisinde uyu üstad Cem Karaca.
TESPİTLİ YORUM
Araba kornasıyla, hem selam verip hem küfür edip hem de uyarı veren tek milletiz.
AlkışlıYorum
Dünyanın en zengin diye ün salan milyarder Paul Getty, kendisinden para istemeye gelenlere şu cevabı verirmiş: 'Benden ne isterseniz isteyin vereyim, fakat para istemeyin.
Çünkü babamdan kalan yegane değerli hatıra odur.
FACEBAK DUVARI
Ey hayat kahrını çekiyorum biraz gülümse lan!
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