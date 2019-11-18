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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Kasım 2019, Pazartesi

Anne terliği

Geldiği yer: Avustralyalılar'ın bumerangının atasıdır, yüksek yüzdeyle hedefi vurur, vuramazsa sahibine geri döner.
İçeriği: Radyoaktif madde içermeyen, kimyasal sonuçlar oluşturmayan, sadece kısa süreli noktasal fiziki acılar veren, yerden 50 santim ile 185 santim yüksekliğinde uçma kabiliyeti olan, maliyeti ucuz, satışı-alışı yasal olan, ayağa giyilen, ev eşyası görünümlü olduğu için ayrıca ruhsat gerektirmeyen, kullanımı kolay silah.
1400 metre mesafeden nokta atış yapabilen silahları yapan insanların geçmişlerinde olduklarını düşündügüm ev eşyasıdır.
Işın kılıcından daha hızlı çekilir, ehlinin elinde isabet yüzdesi yüksektir; terbiye amaçlıyken aksiyon antrenmanı halini alır.
Hayatımda gördüğüm ilk kırmızı renkteki Tomahawk füzesidir.
Kullanımı: Anne terliği aslında Q'nun 007 için yaptığı bir silahtır. Bu silahın Türk annelerinin eline ne zaman geçtiği tam olarak bilinmemekle birlikte, annelerin bunu James Bond'dan daha etkili kullandıkları aşikardır.
Şöyle ki; anne, terliği fırlattıktan hemen sonra şu sözü sarf eder: "Getir o terliği çabuk!" (Atacaksan niye istiyon, istiyosan niye atıyo di mi?) Eğer annenin gerçekten o terliği istediğini sanıyorsanız zaten o terliği yemeyi hak etmişsiniz demektir. Zira bu cümle tamamen kurbanı, bir ikilemin içine sürüklemek için söylenmiştir. Siz kızgın bir anneye silahını teslim etmekle, istediğini yapmayarak anneyi daha daha çok kızdırmak arasında bir seçim yapmaya zorlanırken pattt! İkinci terliği yersiniz.
Ve anne son psikolojik darbeyi indirir; "Getir dedim sana o terlikleri!!!" Terliğin verdiği zarar, yaşadığınız psikolojik çöküntüye oranla bir hiçtir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
New Jersey'de oturanların çorbayı höpürdeterek içmeleri yasaktır.

TESPİTLİ YORUM
@onuoyleyapma Çamaşır makinesine kıyafetleri atıyorsun kendi yıkıyor.
'kettle'a suyu koyuyorsun kaynatıyor.
Keza ekmek kızartma makinesi de öyle ama bu ütü neden ekstra insan gücü istiyor ya, ulan şerefsiz ütü, sen de arkadaşların gibi üzerine düşeni kendin halletsene.

NE KADAR OLDU?
Ersan Adem Gülüm, Adanaspor'da oynarken yaptığı bir hata yüzünden bir sonraki antrenmana 'Ben malım' tişörtüyle çıkalı 9 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Bu aralar maddi konuları çok fazla sorgulayan 6 yaşındaki oğluna babası öğüt veriyor, "Oğlum her şey para değil.
Dünyada paradan daha değerli şeyler var" diye. O sırada oğlum babasının sözünü kesiyor:
"Mesela çil çil altınlar, değil mi baba?"
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Anne terliği
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