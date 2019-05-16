Kadın hep haklıdır?
Zekadan mı yoksa genlerden mi kaynaklanır bilmem ama kadınlar muhakeme yeteneği gelişmiş varlıklar olarak tartışmadan galibiyetle ayrılır.
Çoğu zaman erkeklerin "Uzatmamak adına susuyorum", "Tamam haklısın, kabul ediyorum" veya "Tamam sustum, söyleyecek bir şey bulamıyorum" serzenişleri, mağlubiyeti kabul edip "Nasıl olup da bu kadar mantıklı konuşursun" manasına gelmektedir.
Erkek olarak herhangi bir tartışma olayında pozisyonları zaman içinde değişseniz bile iki durumda da nasıl haksız çıktığınıza bir türlü inanamayıp ışık görmüş tavşan gibi şaşakalırsınız.
Haksız çıkmaya başladığı anda karşı atağa geçmek suretiyle, olmayan olgulardan şüphelendiğini belirterek erkeğin savunmaya geçmesine yol açar.
- Bu eteğin boyu ne böyle hayatım. Neden bu kadar kısa?
- Sen de geçen bir kıza bakmıştın!
- Tebrikler mükemmel mantık!
Kimi şirinlik yapar, kimi küser falan...
Ama genelde kullanılan ve en etkili yöntemler çirkefleşmek, çamura yatmak...
"Sen bana bunu mu demek istedin?" ile başlayan her cümle erkeklerin aleyhine, kadınların lehine devam eder...
O da bilir altındaki anlamı ama kazanma hırsından ötürü söyler...
Yıllarca bile söyleyebilir hatta...
Erkek: Sen de saçma sapan davranıyorsun ama, sana yakışmıyor.
Kadın: Tamam ben zaten saçma sapanım.
Erkek: Ya öyle...
Kadın: Tamam ya hastayım ben, ruh hastasıyım, tamam ya kapat.
Haksız çıkmaya başladığında ağlayarak ya da üzülmüş görünerek yufka yürekli erkeğin hassasiyetini kullanır.
Erkek dayanamaz göğsüne kafasını yaslayıp saçını okşarken, kadın içten içe sessiz kahkahalar atar.
Hiçbiri işe yaramazsa ve haksız çıkıyorsa 'kaçan kovalanır' kuralını uygular. Sinirlenip, 'Ben gidiyorum' der ve erkeğin panikleyerek konuyu unutup onun gitmesini engellemesini sağlar.
Baktı ki bütün bunlar da işe yaramıyor.
Son çare olarak haksız çıktığı anda dişiliğini kullanır. Erkeğin aklını başından almak suretiyle konuyu unutturur.
Çene üstünlüğünü unutmamak gerekir...
Bıdı bıdı doğuştan gelen bir özellik olduğundan erkekler her tartışmada haksız duruma düşmeye mahkumdur.
Bu kadar sağlam silahları kızlar acımasızca kullanırken, erkeklerin tartışmada haklı çıkması zaten beklenemez.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Joseph Stalin, aslında bir papaz olmak istiyordu fakat final sınavlarını kaçırdığı için Papaz Okulu'ndan atılmıştı.
TESPİTLİ YORUM
@tokatprensi Bu ilişkilerde sabah beni uyandırır mısın olayı ne alaka ya neyim ben köy horozu mu?
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses, Popstar'da jüriyken "50 bin dolar aldığım yalan. Para için burada değilim. 3 ay için 200 milyar aldım" diyeli 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Herhangi bir Play Station salonunun birindeyken geçen şuursuz muhabbetimizdir...
Arkadaş:
- Abi bak gene dışarı attı...
(Yan taraftaki LCD'ye bakıp):
- Ohaaa abi grafiklere bak yuuhhhh...
Ben: (Oyunu durdurup) Abi benim laptop kesin çalıştıramaz bu oyunu...
Arkadaş:
- Abi oyun değil bu sanat sanat.
Ben:
- Arka plana baksana birader, seyirciler ne kadar gerçek, su falan içiyorlar.
Arkadaş:
- Yok abi PS3'te alcam, bu oyunu da parası neyse basacam orijinalini alcam, helal olsun valla her kuruşu.
Yandan bir ses:
- Arkadaşlar, o NTV Spor, plaj futbolunu yayınlıyorlar, onu açtık izliyoruz.
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