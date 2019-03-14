Türk ile Amerikan polisiyesinin farkları
Terör, cinayet, hırsızlık vs. suçlarda farklı yüzler görürüz.
Bizim polisiyelerimizde alayına aynı ekip bakar.
Amerikan filmlerinde polisler ipucu aramak ve suçluyu bulmak için mutlaka striptiz kulüplerine uğrarlar.
Bizim polisiyelerimizde ise ipucu bulmak için kahveye uğranır.
Amerikan polisi gece devriye ve nöbetlerde donut yer.
Bizim polisiyelerde ise polisler gecenin stresini çorbacıda atarlar.
Amerikan polisiyelerinde ekipler en fazla iki kişidir ve zıt karakterdedir.
Bizim polisiyelerde ise ekipler en az 8-10 kişidir.
Amerikan polisiyelerinde mutlaka asi, üstlerinin sözünü dinlemeyen polisler bulunur.
Bizim polisiyelerimizde ise ekip mutlaka amirinin sözünü dinler. Lafını iki etmez.
Amerikan polisi paranormal olaylara da bakar. Bunu yaparken hiç gocunmaz.
Bizim polisiyelerimizde olaya paranormal mevzular katarsanız, dizi 5 bölümde yayından kalkar.
Amerikan polisiyelerinde suçluyu bulmak için teknolojinin en son nimetlerinden faydalanılır.
Bizim polislerimiz ise insan sarrafıdır. Hırsızı, uğursuzu, tecavüzcüyü yüzüne bakarak anlar.
Amerikan polisiyelerinde bir çok obez polis görebilirsiniz.
Bizim polisiyelerimizde ise ekip elemanları daha fit bir görüntüye sahiptir.
Amerikan polisiyelerinde "Ben yalnız çalışırım" tribinde kurt polisler bolcadır.
Bizim polisiyelerde yaşamak da ölmek de ekip işidir.
Amerikan polisiyelerinde polis şefi genç polise "Neden birkaç gün tatil yapmıyorsun Jonathan" der.
Bizde ise mevzu çözülene kadar kimse tuvalete bile gidemez.
Amerikan polisiyelerinde polisler bekar ya da boşanmıştır.
Bizim polisiyelerimizde ise polislerin mutlu bir evliliği ve ailesi vardır.
Amerikan polisiyelerinde en lüks araçlar kaza yapar, patlar, yanar.
Bizim polisiyelerde olan zavallı şahinlere olur.
Amerikan polisiyelerinde nefes kesen kovalamaca sahneleri yaşanır.
Bizim polisiyelerde ise suçlunun belediye otobüsüne binip kaçtığı görülmüş bir vakadır. (haberself.com)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dilimizdeki en uzun kelime "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" dir.
TESPİTLİ YORUM
Ne panda ne de kutup ayısı, nesli tükenme tehlikesi olan tek canlı tavuk bence. Ulan metrekareye 5 tane tavuk dönerci düşüyor memlekette.
NE KADAR OLDU?
16 ülkenin bisikletini yiyen 'Dünya bisiklet yeme şampiyonu', "En lezzeti Türk bisikletiydi" diyeli 17 YIL OLDU.
FIKRA
Fadime kumar oynuyormuş. Temel de arada sırada gidip soruyormuş:
- Nasıl gidiyor kanaryam?
- Kaybediyorum.
Bir müddet sonra yine:
- Nasıl gidiyor güvercinim?
- Kaybediyorum...
Bu konuşma 'Bülbülüm, serçem' diye devam edince Cemal sormuş:
- Neden karına hep kuş isimleriyle hitap ediyorsun?
"Bu kadar kişinin içinde kuş beyinli diyemem ya!" diye fısıldamış Temel...
AlkışlıYorum
Bize misafirliğe gelen kız arkadaşımla odamdayız. "Bu saatten sonra aşık olmak çok zor benim için" diyorum. "Niye, saat kaç ki?" diye soruyor. "11'e geliyor" diyorum ve çekirdek yemeye devam ediyoruz.
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