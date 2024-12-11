LANET sözcükleri kullanma konusunda daha yaratıcıdırlar, bu da geniş bir kelime dağarcığına sahip oldukları anlamına gelir (Yüksek zekayla ilişkilendirilen bir özellik).

ÇOĞU gece kuşudur.

Çoğundan daha geç saatlere kadar ayakta kalmayı tercih ederler ve uyumak yerine gece boyunca çalışan gece kuşları olma eğilimindedirler.

AİLENİN en büyük çocuğudurlar. Yeni bulgular, en büyük çocukların IQ'sunda hafif ama önemli bir üstünlüğe sahip olduğunu gösterdi; en yakın kardeşe göre ortalama üç puan...

YÜZLERİ, gerçekleri ve rakamları hatırlama konusunda alışılmadık bir yetenekleri var. Bunun nedeni, neredeyse kusursuz bir "anımsatıcı" hafıza sistemine sahip olmalarıdır.

TEMBELLİK akıllı insanların işaretlerinden biridir. Bütün gece oturup Netflix izlemek ya da kendilerini asla spor salonuna sürüklememek gibi...

NE kadar akıllılarsa, onlarla ilişki içinde olmaları da o kadar zor olur.

Seçici oldukları için olabilir.

Ve eğer kendi liginizden biriyle tanışmayı zor buluyorsanız, bu seçmeli flört uygulamasını edinin.

BAZEN kalıpları tanıma yetenekleri nedeniyle bundan sonra ne olabileceğini tahmin edebilirler, böylece olaylara tepki vermek yerine plan yapıp hazırlık yapabilirler.

ONLAR hevesli metin yazarları değiller.

Durmaksızın mesaj atmak gibi elektronik cihazları çok fazla kullanmak sizi "bilgi çılgınlığı" durumuna sokabilir ve bu da IQ'nuza zarar verebilir.

ONLAR sıskadırlar.

Yüksek IQ'lu insanlar genellikle "ektomorf" vücut tipine sahiptir. Bu tip daha az kilo alır ve aynı zamanda kas kütlesini daha az geliştirir.

KEDİ severler kazanıyor.

Carroll Üniversitesi'nden araştırmacılar 600 öğrenci katılımcıyı analiz etti ve kedi severlerin zeka testinde köpek severlere göre daha yüksek puanlar aldığını buldu.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bu kuş neredeyse sahibini tutuklatıyordu.

Güzel bir Cumartesi sabahı, Florida'da bir adam evinde kendi işiyle ilgileniyordu, garaj yolunda bazı işler yapıyordu. Aniden polis ortaya çıktı.

Neden? Görünüşe göre mahalleden biri, bir kadının "Bırak beni, bırak beni!" diye bağırdığını duyduğunu bildirmek için aramıştı. Evinden geliyordu. Meğerse 'kadın' bir papağanmış ve var gücüyle dışarı çıkarılmayı talep ediyormuş. Bu yüzden onu dışarı çıkardı. Sanırım polisler bunun bir kadın değil de bir kuş olduğu konusunda rahatladılar. Kuş, Rambo adında bir Amazon papağanı, yaklaşık 40 yaşında ve çocukluğundan beri bu adamla birlikte yaşıyor. Adam, Rambo'ya birçok şey söylemeyi öğrettiğini ve görünüşe göre bu şeylerden birinin de dışarı çıkmak için çığlık atmak olduğunu söyledi.

TESPİTLİ YORUM

@akisheus Whatsapp son görülmesi ve mavi tiki kapalı olan insanlar görebileceğiniz en tehlikeli insan türüdür.

Yalan ağızlarına yuva yapmıştır.

Hep bir bahane mazeret üretir, dünyanın en yoğun insanıymış gibi tavır takınır.

Aslında bomboş hayatları vardır.