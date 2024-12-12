EVLİLİKLE ilgili dünya genelinde oldukça ilginç ve eğlenceli bilgiler var. İşte bazıları:

Dünyanın en uzun evliliği tam 91 yıl sürdü!

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Herbert ve Zelmyra Fisher çifti tam 91 yıl boyunca evli kaldı.

1924'te evlendiler ve Herbert, 2011'de 105 yaşında vefat edene kadar evli kaldılar.

Timsah dişiyle yüzük kesen ilginç bir gelenek...

Hindistan'daki bir kabilede, damadın bir timsahın dişini bulup onunla gelin için yüzük yapması gerekiyor. Bu, cesaretin ve kararlılığın bir sembolü olarak görülüyor.

Sol elini kullanamayan damatlar!

Antik Roma'da, evlilik sırasında gelinlerin sol ellerine yüzük takılmasının nedeni, bu elin "vena amoris" (aşk damarı) adı verilen ve doğrudan kalbe gittiğine inanılan bir damarı taşıdığına inanılmasıydı. Bu gelenek hala birçok kültürde devam ediyor.

Kore'de kaz hediyesi!

Güney Kore'de, damat evlilik günü geline tahta bir kaz hediye eder. Geleneksel anlamda gerçek kaz kullanılırdı, çünkü kazlar ömür boyu eşlerine sadık kaldıkları için sadakatin sembolü olarak görülür.

Çin'de ağlamak bir hazırlık ritüeli olabilir!

Tujia halkında, gelin düğünden bir ay önce her gün bir saat ağlar. Bu, sevinç gözyaşlarını ve geçmişin vedasını temsil eder. Anne, kız kardeşler ve arkadaşlar da buna katılır!

Mısır'da gelinin tokatlanması bir gelenekti!

Mısır'ın bazı kırsal bölgelerinde, gelinin annesi düğün günü hafifçe gelini tokatlardı.

Bu, ona güçlü olmasını ve evliliğin getirebileceği zorluklarla başa çıkmasını öğretmeyi simgeliyordu.

Grönland'da gelini "kaçırma" geleneği...

Eskimo kültüründe damat, gelini kelimenin tam anlamıyla kaçırır ve omzuna alarak köyün etrafında taşırdı. Bu, onun gücünü ve kararlılığını gösterirdi.

Dünyanın en pahalı düğünü...

Hindistanlı milyarder Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani'nin düğünü, yaklaşık 100 milyon dolar harcanarak tarihteki en pahalı düğünlerden biri oldu. Konuklar arasında Beyoncé de sahne aldı!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kuzey Kore'deki bir etkinlikte düzenlenen maratonun sonunda hiçbir kazanan açıklanmadı.

Organizasyon komitesi, yarışa katılan herkesin "eşit derecede harika" olduğunu söyledi ve resmi bir sıralama yapmayı reddetti.

GülüYorum

@zeynurin Hastaneye imparator gelecek dediler, biri hocaya "Hocam siz de gidecek misiniz?" dedi.

Arkadaşımla ben İbrahim Tatlıses gelecek sandığımız için anlayamadık mevzuyu, meğer Japon imparatoru geliyormuş.

Diğer arkadaş da diyor ki "Ben de Fatih Terim geliyor sandım."

TESPİTLİ YORUM

@13burrc Kopya düzenine göre oturan öğrencilerin yerlerinin değiştirilmesi sonrası bakışması en hüzünlü film sahnelerinde bile yok valla.

AlkışlıYorum

@_emiada_ Namaza niyet ederken öğle yerine ikindi dedim..

Ay pardon dedim sonra..

Ay pardon...