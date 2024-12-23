"Şu anda müsait değiller" teorisi:

Uzaylılar aslında bizimle tanışmak istiyor ama galaksilerarası bir toplantıya katılmış durumdalar. "Dünya'yı ziyaret" ajandalarında ama hep "gelecek yıla" erteliyorlar.

Dünyayı reality show sanmaları:

Uzaylılar bizi "en komik gezegen" kategorisinde bir yarışmaya koymuş olabilirler.

Şu anda yarışmayı bozmak istemedikleri için ortaya çıkmıyorlar.

İnternetle oyalandılar:

Dünyanın sinyallerini alıp internete bağlanan uzaylılar, Netflix ve YouTube bağımlısı oldu. O kadar video izliyorlar ki, "Sonraki bölüm" bitsin diye beklerken dünyaya uğramayı unutuyorlar.

Bizden korkuyorlar:

Bizim sürekli birbirimize bağırıp çağırdığımızı g��rünce, "Bu insanlar kendine zor yetiyor, bizi de strese sokmasınlar" diye düşünüyor olabilirler.

Doğru gezegen olmadığını düşünüyorlar:

Uzaylılar, bizi izleyip "Akıllı yaşam burada olamaz, bunlar hâlâ iki kaşık kahveyle tartışıyor" diyerek bir sonraki gezegene geçiyor olabilir.

Uzaylıların GPS sorunu:

Kendi teknolojilerini biraz fazla abartmış uzaylılar, "Dünya çok kolay bulunur!" demiş ama bir türlü doğru yörüngeyi bulamıyorlar. Şu anda Plüton'un etrafında dönüp duruyorlar.

Karşılaştıkları ilk insan korkutucu çıktı:

Belki de ilk karşılaştıkları insan, sabah kahvesini içmeden önceydi ve uzaylılara bağırıp onları korkuttu.

Şimdi "Bu gezegene bir daha inmeyelim" diyerek uzak duruyorlar.

Gizlice gelip gidiyorlar:

Uzaylılar çoktan geldi ama kimse onları fark etmedi. Bizi incelerken aramıza karıştılar ve Starbucks'ta oturup frappuccino içiyor olabilirler.

Dünya karantinada:

Uzaylılar galakside, "Dünya gezegeninde her şey kaotik, şimdilik onları karantinada bırakalım" diye karar aldı.

Uzaylı whatsapp grubu kaosu:

Uzaylıların bir Whatsapp grubu var ama grupta sürekli tartışma çıkıyor. "İlk kim gidecek?" diye karar veremedikleri için bir türlü harekete geçemiyorlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de bir mahalledeki hırsızlık vakasını çözmek isteyen sakinler, güvenlik kameralarına baktıklarında şok oldular.

Çünkü hırsız bir insan değil, bir drone'du! Hırsız drone, arka bahçeden bir kızarmış tavuğu alıp havalandı.

Komşular bu olay üzerine bir "drone savar ekip" kurmayı bile düşündüler.



GÜLÜ YORUM

@efeuuc 3 arkadaş kütüphanede ders çalışmamaya sebep ararken:

"Dünya Süleyman'a bile kalmamış" sözündeki Süleyman'ın;

Kanuni mi yoksa Süleyman Aleyhisselam mı olduğunu tartışmaya başladık.

İçimizde en sessiz olan Mete çıktı dedi ki;

"Beyler ikisine de kalmadı, siz neyi tartışıyorsunuz?"



TESPİTLİ YORUM

@ldubeniaramissn Diyetisyenim 'Bir bardak patlamış mısır yiyebilirsin' diyordu. Ben de patlatmadan bir bardak ölçüp öyle patlatıcaz sanıp, bir kova yiyordum.

Demek ondan diyet yaparken kilo almışım...