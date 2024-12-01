Aşk: 1 sesli, 2 sessiz veya 2 aptaldan oluşan sözcük.

Dil: Bazı dejenere insanların konuşmak için kullandıkları organ.

Baş ağrısı: Kadınlar tarafından en sık kullanılan doğum kontrol yöntemi.

Nanosaniye: Trafikte ışığın yeşile dönmesi ve arkadaki hayvanın korna çalması arasında geçen süre.

Futbol: Kadınların kocaları yerine bilmeden evlendikleri nesne.

Kuantum fiziği: Gece vakti, karanlık bir odada var olmayan bir kediyi arayan kör adam.

Entellektüel: 2 saat boyunca işten başka bir şey düşünmeyi becerebilen insanoğlu.

Ekip çalışması: Bütün suçları ekibin geri kalanına yüklemeyi sağlayan çalışma biçimi.

Patron: Geç kaldığınızda işe erken gelen, erken geldiğinizde geç kalan kişi.

Gözyaşı: Erkek gücünün, kadın gücü karşısında bozguna uğratılmasına yarayan hidrolik güç birimi.

Söylenti: Ses hızından bile hızlı dağılan haberler.

Baba: Doğanın bize armağanı olan banka.

Gülümseme: Pek çok şeyi bir doğruya çeviren eğri.

Ofis: Gergin bir ev hayatından sonra gevşediğiniz yer.

Komite: Kendi başlarına hiçbir şey yapamayan ve birlikte hiçbir şeyin yapılamayacağına karar vermek için bir araya gelen insanlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir otelde, bir robot süpürge kaçmayı başardı.

Süpürgenin dış kapıdan çıkarak otelin bahçesinde kaybolduğu fark edildi. Personel, sosyal medyada "kaybolan robotumuz için yardım arıyoruz" diye duyuru yaptı. Ertesi gün, robot bir çalıya sıkışmış halde bulundu.



GÜLÜ YORUM

@kadritheofansif 6 yıl Tıp oku.

Sonra TUS kazan. 4 sene uzmanlık üstüne 8 sezon Dr.

House izle. Sonra hasta gelip kulağım şavlıyo desin. Kulağım şavlıyo ne dayı.



TESPİTLİ YORUM

@pillreder Sokaktaki kedi ve köpekler bedava çok ilginç değil mi?

Tut bi tanesini eve götür senin olsun ağzını yüzünü mıncır. Suya bile para veriyoruz ama kedi beleş...



FIKRA

Temel uzun zamandır görmediği arkadaşı Cemal'le İstanbul'da karşılaşır:

-Uşak nasilsun pakayum?

-İyiyum...

-Çocuklarun nasuldur?

-Onlar da çok iyidur...

-Ha karin nasuldur?

Temel böyle sorunca Cemal'in birden yüzü değişir... Temel arkadaşının karısının geçen yıl öldüğünü hatırlayıp hemen şöyle der:

-Yani aynı mezarda mi yatayii?