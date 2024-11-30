Bir kadının kalbini kazanmak için, bir erkeğin onun iki tarafını anlaması gerekir: İçsel kadını ve dışsal kadını, yani toplum önündeki kişiliğini.

Etrafımızda ölüm görüyoruz ama çoğu zaman bunun bizim başımıza gelmeyeceğine kendimizi inandırıyoruz.

Kadınlar görünümlerine odaklanma eğilimindeyken, erkekler genellikle statülerine daha fazla önem verirler. Bunlar sosyal ortamlarda taktıkları iki farklı maske gibidir.

Sırları paylaşmak, insanların birbirine daha yakın hissetmesini ve hatta yabancılar arasında bile çekiciliğin artmasını sağlayabilir.

Mutlu olmak daha az uykuya ihtiyaç duymanıza neden olabilirken, üzüntü ekstra yorgun hissetmenize neden olabilir.

İnsanlar gücün asla acı hissetmemek anlamına geldiğini düşünürler ama gerçek güç acıyla yüzleşmek ve onu yenmektir.

Kendine güvenen erkekler zor zamanlarda başkalarının ne düşündüğünü umursamazlar.

Ne olursa olsun kendi gerçeklerini söylerler ve sakin kalırlar.

Güvensiz erkekler genellikle kendilerinden emin olmadıklarını hissederler, bu yüzden aşırı özür dilerler veya başkalarını hediyelerle kazanmaya çalışırlar.

Herkes gerçeği kendinden ve başkalarından saklamada ustadır.

Kadınlar genellikle sosyal nüfuz sahibi erkeklere çekilir, bu nedenle özgüven ve saygıyla yaklaşmak önemlidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Florida'da Rambo adlı bir papağan, "Yardım edin!" ve "Çıkarın beni!" gibi ifadeleri tekrar tekrar bağırdığında epey bir kargaşaya neden oldu.

Bu, endişeli bir komşuyu korkuttu ve bir kadının sıkıntıda olduğunu düşünerek 911'i aradı. Palm Beach County Şerif Ofisi'nden dört memur, araştırmak için geldi, ancak seslerin, sahibi bir arabada çalışırken dışarıda tüneyen 40 yaşındaki papağandan geldiğini buldu. Rambo'nun sahibi, kuşa bu ifadeleri söylemeyi onlarca yıl önce anne babasına şaka olarak öğrettiğini açıkladı.



GÜLÜ YORUM

@zeygdn Bu erkeklerin araba hafızasına da hastayım.

"Hani eski apartmanda üst katta oturan Ömer abi vardı, hatırladın mı?" diyorum. 2003 model lacivert Mazda'sı olan mı diyor. Ne biliim ben Mazda'sı vardı Honda'sı mı vardi. "Esmer kısa boyluydu" diyorum. Sağ aynası kırıktı diyo. La havle.



TESPİTLİ YORUM

@comolokkoprofil İngilizce gerçekten güzel bir dil mesela Newcastle United çok karizmatik bi takım ismi ama Türkçesi Yenikale Birlik.

Köy minibüsü mü bu?