"DIŞARISI 10 derece mi? Kar mı yağıyor? Hayır, ben yokum. Beni yazın çağırın."

"KAT kat giyinince Michelin adamı gibi görünmekten bıktım."

"KOMBİYİ açıp battaniyeye sarılınca faturayla gelen soğuk hava darbesi..."

"SABAH uyanınca burundan çıkan dumanı görmek = ruhun bedenden ayrılma provası..."

"ELDİVENLE telefon kullanmaya çalışırken yanlışlıkla eski sevgiliyi aramak..."

"KIŞIN dışarı çıkmadan önce 25 dakika giyinme süreci, çıkınca 5 dakika içinde donma süreci..."

"KAR topu savaşı? Hayır teşekkürler, ben içeride sıcak çikolatamla savaşıyorum."

"SOĞUK hava:

Yanaktan tokat gibi çarpar. Sen: Anında hayata sorgulamayla giriş yaparsın."

"MONTU çıkarınca altından pijama çıkması, kış modasının en büyük sırrı."

"HAVALAR soğuyunca 'Üşümüyor musun?' diye soran kişi, ben şu an titreşim modundayım."

"KIŞI sevenler kim?

Ne zaman toplanıp onlarla konuşacağız?"

"SOĞUK hava yüzünden dışarı çıkmayayım diye evren bana açık açık mesaj veriyor."

"KIŞIN arabaya binmek?

Önce bir 10 dakika kazı çalışması yapmam lazım."

"KIŞLIK kıyafetleri çıkardım ama çıkınca giymek istemiyorum, çünkü çok soğuk."

"YORGANIN altından çıkınca dünyaya karşı savunmasızım."

"AYAKLARIMI yatağın dışına çıkarınca anında buz kesiyorum, kesin paranormal bir şeyler dönüyor."

"HAVALAR soğuyunca dışarı çıkmak için ekstra 3 saat mental hazırlık yapmam gerekiyor."

"TERMOSUMU sıcak çayla dolduruyorum ama dudaklarım donduğu için içemiyorum."

"KIŞI sevenler sabah buz gibi yatağından çıkınca hâlâ seviyor mu acaba?"

"KIŞIN banyodan çıkınca yaşanan şok, kutuplarda doğan penguenlere saygı duruşu gibi."

"MONTUN içinden cüzdanı çıkarmaya çalışırken darbe almış robot gibi hareket ediyorum."

"KIŞIN dışarıda üşüyen biriyle göz göze gelmek, savaşta yaralı bir askerle bakışmak gibi."

"BENİ sıcak bir ülkeye göç ettirin, soğuk hava bana göre değil."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1980'lerde ABD'de bir adam, 99 saat boyunca küvette kalarak en uzun süre banyo yapma rekorunu kırdı.

Başta her şey normaldi, ancak saatler ilerledikçe cildi tamamen buruştu, elleri ve ayakları şişti.

Rekor sonunda sudan çıkmaya çalıştığında parmaklarını ve ayaklarını hareket ettirmekte zorlandı!

Birkaç saat sonra vücudu normale dönse de, tarihe "En uzun banyo yapan adam" olarak geçti.

TESPİTLİ YORUM

@laiksokrates Dışarıda Sovyet dönemi soğuğu var.

Zincirlikuyu durağında Dostoyevski'yi gördüm az önce.

GülüYorum

@denizdegilmis Annemin doğum günü geliyor, "çaktırmadan" hediye seçmeye çalışıyoruz.

Babam "Bana bırakın" dedi, annemin yanına gitti ve "En sevdiğin 3 çanta markası ne sıralayabilir misin?" diye sordu.