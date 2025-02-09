Göz Kırptığında Rüzgar Estiren Kadın O takma kirpikler öyle bir savruluyor ki yanındakiler esinti hissediyor.

Fondöteni Badana Zannedenler Yüzüyle evin duvarı arasında renk farkı yok, aynı mala ile sürmüş gibi.

Öpücük Attığında İnsanları Boyayanlar Bir selam verirken üç kişiyi kırmızıya bulamak tam bir sanattır!

Kaşları Şaşırtanlar Kaşları o kadar yukarıda ki sürekli şaşırmış gibi görünüyor.

Aydınlatıcıyla Fener Olanlar O kadar parlak ki geceleri elektrik kesilse bile yön bulmak mümkün!

Eyeliner Çekme Mücadelesi Simetriyi tutturacağım diye bir gözünü kara kalemle, diğerini ince fırçayla boyayan kahraman.

Bronzer'ı Fazla Kaçıranlar Sanki az önce kömürlükten çıktı ama olay tamamen estetik.

Makyajsız Tanınmayanlar Sabah uyandığında aynada kendisini bile tanımayan kadınlar kulübü.

Allıkla Alev Alanlar "Yanaklara biraz renk vereyim" derken itfaiye çağıran allık şampiyonları.

Dudaklarını Çizgi Film Karakterine Çevirenler Dudak çerçevesi o kadar geniş ki dudak sanatı müzesine aday!

Sürmeden Çıkamayanlar "Maskarasız sokağa çıkmam" diye yemin edip markete giderken bile full glam yapanlar.

Far Paletiyle Picasso'ya Dönüşenler Göz kapaklarında tam bir gökkuşağı, modern sanat sergisine aday bir çalışma.

Makyajı Silince Ortadan Kaybolanlar Makyajını çıkarınca "Beni kim kaçırdı?" diye düşünenler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1950'lerde Fransa'da bir radyo programcısı, "en uzun süre aralıksız konuşma" rekorunu kırmaya karar verdi. Amaç, durmaksızın konuşarak dünya rekoru kırmak ve dikkat çekmekti.

Adam tam 55 saat boyunca hiç durmadan konuştu!

Başlangıçta dinleyiciler oldukça ilgilendi ve salon doluydu.

Ancak saatler ilerledikçe insanlar sıkılmaya başladı ve birer birer salonu terk etti. Yarışmayı düzenleyenler bile dayanamayarak pes etti!

Sonunda, konuşmacının sesi tamamen kısıldı ve fısıldayamaz hale geldi. O kadar yorulmuştu ki, yarışma sonrası günlerce konuşmamaya çalışarak sesini toparlamaya çalıştı. Ancak kazandığı rekor, Fransız basınında uzun süre konuşuldu!

TESPİTLİ YORUM

@tombilibuuaa Uçlu kalemin arkasındaki silgiyi ilk günden kullanarak dünya malına bağlanmamanın ilk adımlarını atmış idik...

GülüYorum

@nedesemyetmez Kulaklığı takınca sanki dünya üzerindeki herkes beni çağırıyormuş gibi gaipten sesler duyuyorum...