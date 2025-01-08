Platonik aşkın 'hayal gücü':

Platonik aşkta genellikle hayal gücü çok gelişir.

Birçok kişi, platonik aşkına aşık olduktan sonra, onunla birlikte yaptığı hayali aktivitelerin listesini oluşturur. Örneğin, "Bugün onunla Paris'e gittim, ama sadece kafede oturduk ve kahve içtik." Gerçekten, bu sadece bir kahve falıydı.

Platonik aşk ve kendi iç monoloğunuz:

Birçok platonik aşık, o kişiye karşı beslediği hisleri ifade etmeden önce, zihninde milyonlarca farklı senaryo oluşturur. "Bunu söyleyeceğim, o da buna cevap verecek, sonra ben ona şunu söyleyeceğim" gibi diyaloglar kurarak bir tür aşk drama yazarı olurlar.

İzlediğiniz filmler:

Platonik aşıklar, genellikle romantik komediler izlerken, kendi platonik aşklarına dair hikayeleri gözlerinde canlandırır. "Ya bu ikisi gibi biz de olsak!" diyerek, 'hayali ilişkiler' kurar, sonra kendi platonik aşkını 'gerçek' sanarak uyurlar.

'Arkadaş zonu'ndan çıkamamak:

Platonik aşıklar, bazen 'Arkadaş Zonu'na sıkıştıklarını fark etmezler.

Bir gün, arkadaşları "Beni neden platonik bir şekilde seviyorsun?" diye sorduğunda, "Ne demek istiyorsun?" diye şaşkınlıkla cevap verirler.

Platonik aşkın sosyal medya versiyonu:

Bazen platonik aşıklar, sosyal medya paylaşımlarını hayal ettikleri gibi tasarlarlar.

Paylaştıkları bir fotoğrafın altına "Bugün onunla geçirdiğim en güzel an" yazacak kadar ilerleyebilirler.

Gerçekten de, o kişi hiçbir şeyden haberdar değildir!

Arkadaşlarıyla 'aşk' taktikleri:

Platonik aşıklar, bazen yakın arkadaşlarına da duydukları hisleri anlatırken, planlar yaparlar. "Bugün ona biraz soğuk davranacağım, belki dikkatini çekerim!" gibi düşüncelerle hareket ederler.

Arkadaşlar genellikle şaşkın bakışlarla, "Yani, gerçekten mi?" diye sorarlar, çünkü bu stratejiler genellikle 'arkadaş' olarak kalmalarına yol açar.

Platonik aşklar bazen gerçekten komik ve karmaşık olabilir. Ama bir şekilde insanların kalpleri ve zihinlerinde büyürler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Fransa Kralı Charles VI, 14.Yüzyıl'da akıl sağlığını kaybetmişti.

Bir dönem, Paris'e gittiğinde sokaklarda gizlice dolaşmaya başlamış ve kendisini "Camdan" bir bedende gördüğünü söylemişti.

Bu da ona bir süre "Cam Kralı" adı verilmesine yol açtı.

GülüYorum

@roenview Şakasız söylüyorum, son 8 aydır konuştuğum her kız eski sevgilisine geri döndü. En son takıldığımız kıza bunu anlattım dedi ki; "Ay inşallah ya..."

TESPİTLİ YORUM

@emrreus Erkek adamın yazısı çirkin olur. Yazdığı yazıyı başkası okuyamaz, sorulduğunda kendi de okuyamaz, kafadan sallar...

AlkışlıYorum

@Seraying Şimdiki kocamla sevgiliyken, 2017 yılında ona ilk kez kek yapmıştım sevinsin diye. Babam da bunu görmüştü ve keki götürmemem için 600 TL'ye ona satmamı teklif etmişti.

İnanılmaz bir yüzsüzlükle yaptığım keki pazarlıkla 1000 TL'ye babama satmıştım...