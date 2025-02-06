Müzik listesi: Ruh haline göre değil, ruh halini daha da kötüleştirmek için seçilir:

"Bugün biraz üzgün hissediyorum, en iyisi ağlamadan duramayacağım o şarkıyı açayım!"

Gülmek? Tabii ki var ama içinde biraz gözyaşıyla:

Komik bir şey anlatılırken bile, "Bu aslında çok hüzünlü, bir düşünsenize..." diye olayın trajik tarafını bulan kişi.

Doğum günlerinde 'hayatın anlamsızlığı' konulu kısa bir konuşma yapabilirler:

"Teşekkürler, ama yılların bu kadar hızlı geçmesi düşündürücü değil mi?

Sonuçta hepimiz yok olacağız."

Kendi felaketlerini komedi malzemesi yapmakta üstlerine yoktur:

"Geçen gün ağlayarak uyuyakaldım, sabah kalkınca 'Oh be, uyuyakalmışım' diye sevindim."

İnsanlar 'Nasılsın?' dediğinde uzun iç çekişler duyulabilir:

"Yani görece... aslında çok da iyi değilim ama olsun, herkesin bir yükü var sonuçta..."

Kış geldiğinde 'Tam benlik bir mevsim' diyerek hüzünlerini daha da romantize ederler:

"Hava soğuk, gökyüzü gri... bu, tam bir roman yazma havası ama yazmayacağım, çünkü üşeniyorum."

Herhangi bir masum cümleyi derin ve varoluşsal hale getirebilirler:

Normal İnsan: "Akşam ne yesek?" Melankolik İnsan: "Asıl soru şu: Yemek yerken gerçekten doymuş mu olacağız, yoksa ruhumuzdaki boşluk hep var mıydı?"

Kendi hüzünlerini büyüleyici bir şey gibi sunabilirler:

"Depresyonum var ama sanatsal bir havası olduğu için bırakmaya kıyamıyorum."

Bir mesaj yazıp göndermeden önce 3 saat düşünürler, sonra da hiç göndermemeye karar verirler:

"Bu mesajı yollasam mı, yoksa yanlış anlaşılır mıyım?

Ama yollamazsam da...

Neyse zaten önemi yok."

Kendi dramasına küçük mizahi notlar eklemeyi severler:

"Hayat çok zor ama en azından kahve var. O da olmasa ne yapardım bilmiyorum. Gerçi bazen fazla içince panik atak geliyor ama olsun."



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1925'te dolandırıcı Victor Lustig, Eyfel Kulesi'nin söküleceğini söyleyerek hurdacılara gizli bir ihale düzenledi.

Zengin iş insanı André Poisson'u hedef aldı ve rüşvet karşılığında kuleyi ona "sattı." Parayı aldıktan sonra Paris'ten kaçtı. Poisson dolandırıldığını anladığında utanıp şikâyet bile edemedi! Lustig birkaç ay sonra aynı numarayı tekrar denedi, ancak bu kez polis peşine düştü.

ABD'ye kaçtı, ancak sonunda FBI tarafından yakalanıp Alcatraz'a gönderildi.

Böylece tarihe "Eyfel Kulesi'ni satan adam" olarak geçti!



GÜLÜ YORUM

@piltooo Arkadaşlar benim evleneceğim yok, bu yüzden tekrar sünnet olmaya karar verdim. Size taktığım altınları başka türlü geri alamam. Ölü yatırım hep...



TESPİTLİ YORUM

@safkanafkan Aniden birinin kalkıp davlumbazı kapatması sonrası masada oluşan değişmez diyalog:

- NE SES YAPIYORMUŞ YA!

- Harbiden ya!

- Başımı ağrıtmış resmen...

- O niye açıktı ki zaten...