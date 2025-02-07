HER KONUYA HAKİMDİRLER:

Fizikten gastronomiye, futboldan uzay araştırmalarına kadar her şey hakkında fikir sahibidirler.

HATA KABUL ETMEZLER:

Yanıldıklarını asla kabul etmezler, gerekirse konuyu değiştirirler ama asla geri adım atmazlar.

SON SÖZÜ SÖYLEMEK İSTERLER:

Tartışmalarda son noktayı koymazlarsa içleri rahat etmez.

KONUŞMALARI SÜREKLİ 'ASLINDA...' DİYE BAŞLAR:

Ne söylersen söyle, "Aslında o öyle değil..." diye düzeltmeye başlarlar.

KAYNAK GÖSTERMEZLER:

Bilgilerinin kaynağı genellikle "Ben biliyorum" ya da "Bunu herkes bilir"dir.

GOOGLE PROFESÖRÜ MODUNDADIRLAR:

Bir şeyi hızlıca aratıp, yıllardır o konunun uzmanıymış gibi anlatırlar.

İŞİN UZMANLARINI KÜÇÜMSERLER:

Gerçek uzmanlar konuştuğunda bile "O iş öyle değil, ben daha iyi biliyorum" derler.

TARTIŞMADAN BESLENİRLER:

Özellikle fikir çatışmalarında kendilerini kanıtlamaya bayılırlar.

KENDİ SÖYLEDİKLERİNE KENDİLERİ İNANIR:

Bazen o kadar ısrarcı olurlar ki kendi uydurduklarına bile inanmaya başlarlar.

SÜREKLİ ANLATIRLAR, DİNLEMEZLER:

Karşı tarafın ne dediği onlar için önemli değildir, önemli olan kendi anlatacaklarıdır.

BİR KONUDA BİLEBİLDİKLERİ TEK ŞEYİ TÜM KONUYA YAYARLAR:

Konuyla ilgili tek bir bilgiye sahipseler bile bunu genelleyerek sanki tüm sistemi çözmüşler gibi konuşurlar.

BAŞKASININ FİKRİNİ KÜÇÜMSERLER:

"Sen öyle sanıyorsun ama gerçek öyle değil" gibi cümlelerle başkalarını cahil gibi göstermeye çalışırlar.

JOKER CÜMLELERİ VARDIR:

"Bunu herkes bilir", "Bu zaten çok basit", "Ben yıllardır bunu söylüyorum" gibi kalıp cümlelerle üstünlük kurmaya çalışırlar.

KONUYU KENDİ ANLADIĞI YERE ÇEKERLER:

Eğer bir konu hakkında tam bilgileri yoksa bile, bildikleri bir noktaya çekip oradan yürümeye çalışırlar.

KAZANMALARI GEREKEN BİR SAVAŞ GİBİ GÖRÜRLER:

Tartışmaları bir bilgi alışverişi olarak değil, mutlaka kazanılması gereken bir meydan muharebesi gibi görürler.

Böyle biriyle muhatap olmamak en iyisi ama eğer kaçınılmazsa, sorularla sıkıştırıp "Tamam da, bunun kaynağı ne?" diye sorarak sessiz sedasız köşeye sıkıştırabilirsin.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Soğuk Savaş sırasında ABD, Sovyetler'i psikolojik olarak etkilemek için uzaya dev bir ayna yerleştirmeyi planladı. Amaç, aynayı kullanarak Moskova'ya sürekli güneş ışığı yansıtmak ve Sovyet vatandaşlarını şaşırtmaktı.

Proje ciddiye alınarak bazı mühendislik çalışmaları yapıldı. Ancak hesaplamalar tekrar gözden geçirildiğinde büyük bir sorun ortaya çıktı:

Ayna, yalnızca Moskova'yı değil, ABD'yi de aydınlatacaktı!

Ayrıca böyle dev bir yapıyı uzaya taşımak ve kontrol etmek imkânsıza yakındı. Sonunda, projenin büyük bir fiyasko olacağı anlaşılınca sessizce iptal edildi ve tarihin en ilginç Soğuk Savaş projelerinden biri olarak kaldı.



GÜLÜ YORUM

@yusfgundz Kahveye uğrayıp çay içeyim dedim. Babamın 50 yaş üstü arkadaşları 4. arıyorlarmış.

"Otur 2 parti oyun oynayalım" dediler.

Amcalardan biri "Yeğenim bu iş kalem tutmaya benzemez" dedi.

En son kalktığımda 3'ü hesabı ödüyordu.

Bunlar sanıyor ki biz üniversiteyi ders çalışarak kazandık...