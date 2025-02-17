Martı alfabesi:

Çığlık bazlıdır. En yaygın sesler: Gaaak!, Kraaak!, Gaaaa! ve Gıııık!

Martı şiiri:

"Denizden esen rüzgar, Simidini sakla dostum, Yoksa ben kaparım!"

Martı atasözleri:

"Uçan martı, simidi kapar." "Deniz sakin olduğunda balıkçıdan bir şeyler düşer." "Yere düşen simidi ilk kapan, en mutlu martıdır."

Martı romanları:

Martı Jonathan Livingston:

Uçmanın felsefesine dalan, toplumdan dışlanan elit bir martının hikayesi.

Simidin Peşinde: Bir martının İstanbul'da kaybolan simidi bulma macerası.

Kanatların Gölgesinde: İki martının dostluk, ihanet ve simit üzerine epik savaşı.

Martı dramaları:

Simidimi Kim Çaldı?:

Büyük bir simit kavgasının ardından gelen suçlamalar ve ihanetler.

Kanatların Kırıldığı Gün:

Trafikte yanlışlıkla bir minibüs üstüne konan martının dramı.

Martı tiyatrosu:

Martbeth: Shakespeare'in Macbeth uyarlaması:

"Havada bir çığlık var, acaba simit mi var?" Romeo ve Jülimar: İki rakip martı ailesinin yasak aşk yaşayan çocukları.

Martı destanları:

Martıname: 10. Yüzyıl'dan kalma anonim martı destanı:

"Uçtuk, gördük, kaptık."

Martı bilim kurgu:

Simidotron: İnsanlar simitleri robotlara yedirirken martıların başkaldırısını anlatan bir distopya.

Martı mitolojisi:

Büyük Simit Tanrısı Simitus, her gün gökyüzünden simit düşüren tanrı.

Martı masalları:

"Bir varmış bir yokmuş, İstanbul'da bir balıkçı varmış.

Ama çok dikkatsizmiş!"

Martı felsefesi:

"Var olmak, uçmak mıdır?

Yoksa uçmak, var olmak mı?" "Deniz sonsuzdur ama simitler sınırlıdır."

Martı operası:

Çığlık Senfonisi: Bir martı kolonisinin İstanbul sahillerinde yankılanan epik bestesi.

Martı polisiye hikayeleri:

Simit Cinayeti: Sahilde yere düşen simidi çalan martı bulunamıyor… Katil kim?

Martı edebiyatında dram:

Bir Martının Gözyaşları:

Çöpten sadece marul bulan martının iç burkan hikayesi.

Martı Diliyle Çeviri:

"Ben çok açım" Gaaak! Gııık!

"Burası benim yerim" Kraaak! Kraaak!

"Elindeki simidi bırak" Gaaaaaaaa!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1966 FIFA Dünya Kupası, İngiltere'de düzenleniyordu ve kupa, finalden önce halka sergilenmek üzere Londra'daki Westminster Hall'e konuldu.

Ancak kimse beklemiyordu ki kupa çalınsın!

Polis seferber oldu ama günlerce kupa bulunamadı.

Sonunda, Pickles adlı bir köpek Londra'da bir çalılığın içinde kupayı buldu.

Sahibi köpeği gezdirirken, Pickles bir şey kokladı ve toprağı eşeleyince kupa ortaya çıktı!

Pickles, bu başarısından sonra ünlü oldu ve sahibine ödül verildi.

TESPİTLİ YORUM

@damiiigg "Markete çıkalım" dedik, herkesin kulağında airpods.

Lan bin çıkarın selamın aleyküm diyelim birbirimize ya...



GÜLÜ YORUM

@ihtiyarisurgun Adam metro çıkışında çiçekçiye "Bunlar bedava mı?" diye soruyor. Aynen bilader Aziz Valenti'nin ruhu için dağıtılıyor.