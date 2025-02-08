PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İşkolik insanlar

İşkolik insanlar

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 8 Şubat 2025

İŞKOLİKLER, hayatı "deadline" olarak gören ve tatili "verimsizlik" olarak tanımlayan özel insanlardır. Onları daha iyi tanımak için işte bazı komik ama gerçekçi özellikleri:
"Ofis Benim Evim" Sendromu:
Masasında çaydanlık, yastık ve battaniye bulundurabilir.
Mesai bitince gitmek yerine daha rahat bir pozisyon alır.
Hafta Sonu Diye Bir Şey Yoktur:
Cumartesi ve pazar sadece "mail'lere daha az kişi cevap veriyor" anlamına gelir.
Tatil = Uzaktan Çalışma:
Maldivler'e gitse bile yanına laptop alır. Deniz kenarında Zoom toplantısına girerken yakalanabilir.
Yastık Yerine Klavye Kullanır:
Uykusuzluktan bilgisayar başında sızmış hâlde bulunması an meselesidir.
Sohbet Konusu Sadece İş:
Doğum gününde bile yeni projeleri anlatır. "Nasıl gidiyor?" sorusuna "Raporları yetiştirmem lazım" diye cevap verir.
Acil İşin Gözdesi:
Kimsenin elini sürmek istemediği işleri "Ben yaparım" diyerek sırtlanır ve sonra şikayet eder.
Dizüstü Bilgisayar Gibi Düşünür:
Beyni sürekli açık, kapanmaya çalıştığında da yeniden başlatılır.
Özel Hayatı "Bir Gün Güncelleyebilirim":
Aşk hayatı, "Yoğunluktan bakamadım" bahanesine kurban gider.
Ölümüne Not Alır:
Alınan notlar o kadar çoktur ki kendisi bile içinden çıkamaz.
"Bunu neden yazmışım?" diye düşünür.
Teknolojiyle Evli:
Telefonu elinden düşürmez, mailleri beş saniyede bir yeniler. Çoğu bildirim sesi, kalp atışlarını hızlandırır.
En Büyük Korkusu "Boş İş":
Bir yerde boş boş oturmak, hiçbir şey yapmamak ona işkence gibidir.
Ofiste Yaşlanan İnsan:
Çalıştığı yerden emekli olmadan çıkmayı düşünmez.
Kısacası işkolikler, hayatı fazla ciddiye alan ama farkında olmadan kendi kendini sabote eden kişilerdir. Onlara sık sık "Biraz nefes al" demek gerekebilir!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1920'lerde ABD'de ilginç bir yarışma düzenlendi: "En uzun süre hiçbir şey yapmadan oturma" yarışması!
Katılımcılar, sadece oturarak dayanıklılıklarını kanıtlamaya çalıştı.
Kazanan kişi tam 146 saat boyunca bir sandalyede kıpırdamadan oturdu ve büyük ödülü kazandı. Ancak yarış bittiğinde bacakları o kadar uyuşmuştu ki, ayağa kalkmakta zorlandı.
Sonunda, ödülü almak için başkalarından yardım almak zorunda kaldı!

GÜLÜ YORUM
@CerebralKortex Acil travmaya çocuk getirdiler babası severken tavana fırlatmış çocuğu.
Babalar öğrenin artık çocuklar çiğ köfte değildir

TESPİTLİ YORUM
@helintabi Kilo vermek istiyorum diyorum herkes şunu şunu yapman gerek diyor. Ben bir şey yapmak istemiyorum ki sadece kilo vermek istiyorum.
Böööyle aksın gitsin hepsi.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bay ve bayan bilenler 07 Şubat 2025, Cuma Melankolik insanlar 06 Şubat 2025, Perşembe Karşılıksız aşk 05 Şubat 2025, Çarşamba Yenilgiyi hazmedemeyenlerin efsane bahaneleri 04 Şubat 2025, Salı
Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları
Ersan Şen’den Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?
''İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?''
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye son gün çalımı!
Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
İmamoğlu'nu yerden yere vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
CHP'ye "şaibeli kurultay" tepkisi