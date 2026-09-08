MAAŞ günü, çalışan insanın ayda bir kez kendini zengin hissetmesine izin verilen özel bir gündür. Sabah gözünü açar açmaz banka uygulamasına girersin. Hesapta uzun zamandır görmediğin büyüklükte bir rakam vardır. Birkaç saniye bakarsın. Dokunmaya kıyamazsın. Hatta içinden "Bu ay biraz para biriktireceğim" dersin. İşte maaş gününün en komik anı da tam olarak budur.

Çünkü biraz sonra gerçek hayat giriş yapar. Kira gelir. Kredi kartı "Beni unuttun mu?" diye belirir. Elektrik, su, doğal gaz, internet sıraya girer. Otomatik ödemeler senden izin bile istemez. Banka hesabın adeta açık büfe gibidir; herkes tabağını doldurup gider. Sabah 09.00'da kendini holding patronu gibi hissederken 09.17'de markette peynirin fiyatına bakıp "Bunun daha küçük paketi yok mu?" diye sorarsın. Maaşın en büyük özelliği zaten hesaba yatması değil, hesaptan kalkmasıdır. Para birkaç saatliğine seni ziyarete gelmiş uzak akraba gibidir. Montunu bile çıkarmadan "Ben kaçayım, daha kredi kartına uğrayacağım" der. Ayın geri kalanında ise maaş gününün hatırasıyla yaşarsın. İlk hafta dışarıdan kahve söylersin, ikinci hafta evde kahve yaparsın, üçüncü hafta "Kahve de çok sağlıklı değil zaten" dersin. Son hafta ise banka hesabına bakmayı bırakırsın. Çünkü bazı gerçekleri bilmemek insanın ruh sağlığı açısından daha iyidir. Sonra yeni ay yaklaşır. İçinde yeniden umut belirir: "Bu maaşta kesin tasarruf edeceğim." Ve maaş yatar. Sen yine 17 dakikalığına zengin olursun.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Mona Lisa'nın gülümsemesi, 1503 yılında Leonardo da Vinci tarafından yapıldı. Ama o dönemde kadınların dişleri siyah olduğu için ağızları kapalı gülümserlerdi. Yani sır, o dönemin hijyen anlayışındaydı! (Mona Lisa, dişlerini göstermediği için gizemli!)

TESPİTLİ YORUM

@RuhenSiyahi22 Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Çünkü ne dediğimizi unuturuz.



@hamzalandiniz Çevrem o kadar küçük ki telefonum çalınca kimin aradığını bakmadan biliyorum.

GülüYorum

Sonnur Nurali Arada bir kendimi karşıma alıp, ne bekliyordun ki diye soruyorum. Henüz bir yere varamadık.

AlkışlıYorum

Nepal'deki yıkıcı seller sırasında bir tünelde mahsur kalan Çin vatandaşı Lu Haitao sağ kurtarıldı. Günlerce haber bekleyen ailesi kurtuluş haberini alınca büyük rahatlama yaşadı.