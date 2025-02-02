Hızlı Konuşup Beyni Yetiştiremeyenler

"Abi şimdi şey... yani aslında... bak anlatıyorum ama sen bi' dinle! Şey yani… Unuttum!"

Yanlış Kapıya Saldıranlar

Gözünü hedefe dikmiş şekilde dükkâna dalan ama içeridekilerin şaşkın bakışlarıyla yanlış yere girdiğini fark edenler.

Telefonu Kulağına Ters Tutanlar

Aceleyle aramayı açıp "Alo!

Alooo! Sesin gelmiyor!" diye panik yaparken telefonun ters olduğunu fark edenler.

Kendi Ayağına Çelme Takanlar

Koşarken kendi ayağına takılıp düşenler ama hiç utanmamış gibi yapıp yere bakıyormuş gibi devam edenler.

Kapıyı Yanlış Yöne Çekenler

"İTİNİZ" yazan kapıyı inatla çekmeye çalışan ve başarısız olunca çevreye suç atanlar:

"Kapı bozuk ya!"

Yanlış Mesaj Gönderenler

Kankasına "Adamın dibisin" diye yazıp yanlışlıkla müdürüne gönderenler.

Yanlış Arabaya Binenler

Aceleyle bir arabaya atlayıp "Hadi gidelim!" dedikten sonra direksiyondaki yabancıdan garip bakış yiyenler.

Bir Şeye Koşarken Telefonu Düşürenler

Aceleyle bir yere yetişirken telefonunu cebinden düşürüp arkasına bile bakmadan devam edenler.

Yanlış Kuyrukta Bekleyenler

En hızlı sandığı sıraya girip, en yavaş kasiyeri seçenler.

Yemek Yerken Kendine Zarar Verenler

Aceleyle lokmayı yutmaya çalışıp yanlış nefes borusuna kaçıranlar ve garip sesler çıkararak çırpınanlar.

Aceleyle Pantolonu Ters Giyenler

Giydikten sonra ceplerin ters olduğunu fark edip içten içe hayata küsenler.

Kendi Eşyasına Çarpanlar

"Kim koydu bu sandalyeyi buraya?!" diye sinirlenen ama koyanın kendisi olduğunu fark edenler.

Kulaklığını Takmadan Konuşanlar

Kulaklığın cebinde olduğunu unutup "Sesin gelmiyor ya!" diye şikayet edenler.

Aceleyle Cüzdanı Unutanlar

Market kasasında tüm işlemi yaptıktan sonra "Ehe... cüzdan arabada kalmış!" diyenler.

Yanlışlıkla Kendini Kilitleyenler

Aceleyle içeri girip kapıyı çarpan ama anahtarın dışarıda kaldığını fark edenler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

II. Soğuk Savaş döneminde, Norveç'teki ABD askerleri radarlarında büyük, karanlık gölgeler gördü ve Sovyet işgali sanarak alarma geçti. Silahlarını kuşanıp savunma pozisyonu aldılar, ancak kısa süre sonra gerçeği fark ettiler: Gölgeler, aç kalan dev boz ayılardı!

Ayılar üssün çevresinde dolaşıp yiyecek ararken askerler durumu anladı ve ateş açmadan bekledi.

Hayvanlar bir süre sonra dağlara geri döndü. Olay anlaşılınca askerler hem rahatladı hem de "Sovyet Ayı Tehdidi" başlıklı sahte raporlarla kendileriyle dalga geçmeye başladı.



GÜLÜ YORUM

@Glikozia Asansörde 8 yaşlarındaki çocuğa sırf muhabbet olsun diye "Adın ne senin yakışıklı" dedim, söyledi ardindan "hayatinda ne değişti?"dedi, ben şaşkın şaşkın bakınca da "Adımı öğrendin hayatında ne değişti?" diye tekrar etti. Utancımdan çocuğun diz boyuna kadar küçüldüm,daha da sormam...