KADINLARIN kavga etme sebepleri bazen o kadar komik olabilir ki dışarıdan bakan biri için tam bir sitcom sahnesine dönüşebilir. İşte mizahi bir bakış açısıyla kadınların kavga etme sebepleri:

"Sen neden benim hikayemi görüp de tepki vermedin?"

Sosyal medya diplomasisi önemli! Hikayeyi görüp emojiyi basmamak, ilişkilere darbe vurabilir.

"O tabak benimdi!"

Evde bir tabak var, diğerlerinden farksız ama o "özel." Yanlış kişi kullanırsa kıyamet kopar.

"Benimle aynı kıyafeti giymiş!"

En yakın arkadaşı ya da iş yerinden biriyle pişti olmak, doğrudan ihanet sayılabilir.

"En son mesajı ben attım, neden cevap vermedin?"

Son mesajı atan kişi, iletişimi devam ettirmek zorundadır. Bunu bilmeyenler, savaş sebebi ilan edebilir.

"Dizi finalini söyledin!"

Spoiler veren, bir kadının kara listesine ömür boyu girer. Affedilmez bir suçtur.

"Saçımı kestirdim ama fark etmedin!"

Değişim fark edilmezse, sevgi sorgulanır.

"Sen ona neden 'tatlım' dedin?"

Yanlış kişiye yanlış hitap şekli, ortalığı yangın yerine çevirir.

"Selfie çekerken beni kötü çıkardın!"

Ortak selfie çekiminde bir taraf muhteşem, diğeri uzaylı gibi çıkarsa kavga kaçınılmaz.

"Ben önce gördüm!"

Mağazada bir elbiseyi ilk görenin hakkıdır. Aynı ürüne bakan başka birisi varsa, bir dostluk bitebilir.

"Sen benim en iyi arkadaşımla neden bu kadar samimisin?"

Üçüncü bir kişinin fazla sevilmesi kıskançlık sebebidir.

"Beni çağırmadan gittiniz!"

Gidilen her mekana davet edilmek kutsal bir haktır. Eğer biri dışarıda bırakılmışsa, o gün Whatsapp grupları kaynar.

"Kahveye şeker attın!"

Bazıları şekersiz içmeyi tercih eder. Şekere el atan kişi bir süre kara listeye alınabilir.

"Ben seni tanıyorum!"

Bir arkadaşın, başka bir arkadaşını yanlış tanıdığını iddia etmesi, ciddi tartışmalara yol açabilir.

"Instagram'da fotoğrafımı neden beğenmedin?"

Takip etmek yetmez, etkileşim de şarttır. Yoksa dostluklar sorgulanır.

"Hediyeyi beğendin mi?"

"Beğendim" cevabı samimi değilse, gerilim yükselebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Brezilyalı bir adam, sevdiklerinin kendisini ne kadar önemsediğini görmek için kendi ölümünü sahte olarak duyurdu. Cenaze günü aniden ortaya çıkınca ailesi şoktan bayıldı, bazıları sevinirken diğerleri öfkelenip polise şikayet etti. Olay, büyük tepki çekerek sosyal medyada "tarihin en kötü şakalarından biri" olarak yorumlandı.



TESPİTLİ YORUM

@djpestil Kocam "Oruç tutma, gel dişlerini yapalım" dedi.

"Acelesi yok orucu bırakamam, zaten çok borcum var" dedim. "Saçmalama senden para mı alcam" diyor.

Seküler herif aldık sıfırdan, öğreticez mecbur...



GÜLÜ YORUM

@ecevgin Oğlum o kadar çok konuşuyor ki artık beynim onun söylediklerini ignore etmeye başladı.

Sanki rutin şehir gürültüsüymüş gibi arka planda ses üretiyor. Dün kendisi de "Baba ben konuşmuş olmak için konuşuyorum" diye itiraf etti.