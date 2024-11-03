Yüzünüze iyi bakın:

Kadınlar yüzünüzü fark eder. Temiz bir yüz, düzgün bir çene hattı ve parlak gözlerle iyi görünün. Cildiniz de önemlidir, bu yüzden sağlıklı tutun.

Saçınıza iyi bakın:

Çok fazla saçınız olsun ya da hiç olmasın, saçınızın tam olarak neye ihtiyacı olduğunu anlayın. Saçınızı düzenli tutun ve iyi ürünler kullanın. Saç tipiniz ne olursa olsun onu benimseyin.

Giyim tarzı:

Kim olduğunuzu gösteren kıyafetler giyin. Markalarla ilgili değil, üzerinize gerçekten uyan ve tarzınıza uyan kıyafetlerle ilgili.

Kendinizi mümkün olan en iyi şekilde sunun.

Ayakkabılarınızı unutmayın:

Ayakkabı söz konusu olduğunda markadan çok kalite önemlidir.

Ayakkabılarınızı temiz ve güzel tutun. Ayakkabılarınız kendinize ne kadar iyi baktığınız hakkında çok şey söyler.

Nasıl duruyorsunuz ve konuşuyorsunuz:

Dik durun, kendinize güvenin ve açık bir vücut dili kullanın. İnsanların gözlerinin içine bakın ve gülümseyin; bu sizi arkadaş canlısı gösterir. İletişim sadece kelimelerden ibaret değildir; aynı zamanda nasıl davrandığınızla da ilgilidir.

Ellerinize iyi bakın:

Tırnaklarınızı düzgün ve ellerinizi temiz tutun.

Elleriniz kurursa losyon kullanın. Özellikle ellerinizle çok konuşuyorsanız, kadınlar bu küçük ama önemli ayrıntıyı fark eder.

Nasıl koktuğunuz:

Güzel bir koku akılda kalıcıdır. Sevdiğiniz bir koku bulun ve kullanın. Kalıcı bir izlenim bırakır.

Nasıl iletişim kurarsınız:

Kendinize güvenerek konuşun, ilgi çekici olun ve garip sessizliklerden kaçının.

İnsanlarla konuşma pratiği yapın. İyi iletişim büyük fark yaratabilir.

Mizah anlayışınız kazanır:

Gülmek ve hayatı fazla ciddiye almamak iyidir.

Sürekli şakacı olmak zorunda değilsiniz, ancak rahat ve komik olmak başkalarıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2021 yılında, İrlanda'da bir kadın, yeni başladığı işte bir çalışma arkadaşının kendisine inanılmaz derecede benzediğini fark etti.

DNA testi yaptıklarında bu iki kadının aslında biyolojik olarak kız kardeş olduğu ortaya çıktı!

Yıllarca birbirinden habersiz yaşayan kardeşler, bu tesadüfi karşılaşma sayesinde bir araya geldiler.



TESPİTLİ YORUM

@bentubayim Sigara dumanı masadaki sigara kullanmayan kişiye doğru gider bu bir doğa kuralıdır...



GÜLÜ YORUM

@northpars İzmit sahilde 5 erkek oturuyoruz gülcü geldi yangın yapıyo, kız yok kime vercez diyorum suya atarsın deniz kızı çıkar diyo.

Aşmışlar kendilerini...



ALKIŞLI YORUM

@yagmuramakedi Mevsimler 4'e ayrılır; ne giycez yaz ne giycez kış...