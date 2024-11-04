Sıcak bir şekilde gülümseyin: Başkalarını gözlerinizi aydınlatacak dostça bir gülümsemeyle selamlayın.

Kendinize güvenerek el sıkışın: Sıkı ama aşırı güçlü olmayan bir el sıkışın.

Göz teması kurun: İlgilendiğinizi göstermek için gözlerinin içine bakın, ancak dik dik bakmayın.

Dinlediğinizi gösterin: Konuşurken başınızı sallayın ve "Kesinlikle" veya "Bu harika bir nokta" gibi ifadeler kullanın.

Dik durun: Kendinize güveninizi ve varlığınızı göstermek için iyi bir duruş sergileyin.

Olumlu bir notla sırıtın: "Sizinle tanışmak güzeldi. Yakında tekrar görüşmeyi umuyorum!" gibi bir şey söyleyin.

İsimlerini kullanın: Konuşma sırasında kişiye ismiyle hitap ederek daha kişisel hale getirin.

Tonunuza dikkat edin: Olumlu bir hava yaratmak için sesinizi samimi ve neşeli tutun.

Vücut dilinize dikkat edin: Yaklaşılabilir görünmek için kollarınızı kavuşturmayın, örneğin açık bir vücut dili kullanın.

Aktif dinleyin: Diğer kişinin söylediklerini kendi kelimelerinizle tekrarlayarak, onunla ilgilendiğinizi gösterin.

Açık uçlu sorular sorun: Evet veya hayır cevabından daha fazlasını gerektiren sorular sorarak konuşmayı teşvik edin.

Özgün olun: Kendiniz olun ve özgün düşüncelerinizi paylaşın; özgünlük güven oluşturur.

İlgili deneyimlerinizi paylaşın: Deneyimlerinizi, bağlantı kurmak için konuyla ilişkilendirin.

Pozitif kalın: Olumlu konulara odaklanın ve şikayet etmekten veya olumsuz yorumlardan kaçının.

Minnettarlığınızı ifade edin: Kişiye ayırdığı zaman ve sohbet için teşekkür ederek kalıcı, olumlu bir izlenim bırakın.

Takip: Uygunsa, daha sonra onlarla tanışmaktan ne kadar keyif aldığınızı ifade eden ve gelecekte etkileşimde bulunmayı öneren bir mesaj gönderin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Hindistan'da bir sabah haber sunucusu, gece boyunca fazla çalışmanın etkisiyle canlı yayında uyuyakaldı.

Kameralar kayıttayken, sunucu masada başını koyup kestirmeye başladı ve izleyiciler ekranda horlayan bir ses duydu!

Ekip hızlıca durumu fark etti ama video viral olmaktan kurtulamadı.



TESPİTLİ YORUM

@littleiv3 Türkler'in trafikteki en net atarı, hata yaptığını düşündüğü aracın yanından geçerken kafayı diğer şoföre doğru çevirip geçene kadar bakmak.



GÜLÜ YORUM

@dremrekaratass_ Hava soğuk diye evde mangal yapan iki kişi getirdiler, dumandan etkilenmişler tabii. Verilen oksijen tedavisine rağmen kan değerleri düzelmedi.

Meğer tedavi esnasında dışarı çıkıp sigara molası veriyorlarmış...



ALKIŞLI YORUM

@hewruewr Ne olursunuz boş konuşmayın nezaketen dinler gibi yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemezsiniz...