KADINLAR genellikle kendine güvenen ve kendiyle barışık erkekleri ararlar.

KENDİNE karşı samimi ve dürüst olmak çok önemlidir; dürüstlük ve şeffaflıktan hoşlanırlar.

KADINLAR, duygularını anlayabilen ve doğru şekilde ifade edebilen erkeklere değer verirler.

BİR ilişkide bağlılık isteğini ve niyetlerin ciddiyetini test edebilirler.

KENDİNE gülebilmek ve durumları neşeli bir tavırla yönetebilmek çekicidir.

BU hem duygusal hem de finansal istikrarı içerir; kadınlar genellikle destek ve güvenlik sağlayabilen partnerler ararlar.

ONUN alanına ve sınırlarına saygı göstermek olgunluk ve anlayış göstergesidir.

BEKLENMEDİK durumlarla başa çıkabilme ve değişime uyum sağlayabilme yeteneği önemli bir özelliktir.

TEMEL değerler ve gelecek hedefleri arasındaki uyum, sıklıkla değerlendirmelerinin bir parçasıdır.

BİR erkeğin özellikle çatışma veya anlaşmazlık anında iletişim kurma biçimi belirleyici bir faktördür.

Bir kadının testlerinden nasıl geçilir?:

ZORLUKLARLA veya sorularla karşılaştığınızda sakin ve soğukkanlı kalın; aşırı tepki vermeyin.

SORULARA gerçekçi cevaplar verin ve kendiniz hakkında abartı veya uydurma bilgiler vermekten kaçının.

HAFİF şakalar gerginliği azaltabilir ve özgüveninizi ortaya çıkarabilir.

HER zaman onun görüşlerine, duygularına ve sınırlarına saygı gösterin.

KONUŞMALAR sırasında onun düşüncelerine, duygularına ve deneyimlerine gerçek bir ilgi gösterin.

Özgünlükle kadınları çekmek:

- ÖZGÜNLÜK çekiciliği doğurur; gerçek kişiliğinizin parlamasına izin verin.

- BAĞLANTI ve ilişki kurabilmek için yaşam deneyimlerinizden bahsedin.

- TEMEL inançlarınızı gösterin ve onlara bağlı kalın; dürüstlük oldukça çekicidir.



- Savunmasızlığı kucaklayın:

SAVUNMASIZLIĞINIZI göstermek daha derin bağlar ve güven yaratabilir.

- Aktif Dinleyin:

AKTİF dinleme yapın ve onun anlatımına katılın; bu, onun sesine değer verdiğinizi gösterir.

Bu yönleri anladığınızda kadınlarla ilişkilerinizde samimi ve etkili bir şekilde ilerlemeniz daha kolay hale gelir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsanların % 95'i yüz yüze söyleyemeyecekleri şeyleri mesaj yoluyla söylüyor.

Guinness Rekorlar Kitabı, dünyada en çok satılan kitap olarak dünya rekorunu elinde tutuyor.

Ve komik olan şey, aynı zamanda dünyada en çok çalınan kitap olması.

Makası Leonardo Da Vinci icat etti.

ATM, 1965 yılında İngiltere'de tanıtıldı...



TESPİTLİ YORUM

@comolokkoprofil İngilizce gerçekten güzel bir dil. Mesela Newcastle United çok karizmatik bir takım ismi ama Türkçesi Yenikale Birlik.

Köy minibüsü mü bu ne?



GÜLÜ YORUM

@yemencankan Karpuza o kadar vurdum ki manav araya girmek zorunda kaldı.



ALKIŞLI YORUM

Bir alkış da yazı yazan fare resmindeki fareyi kahverengiye boyamasını istediği halde kırmızıya boyayan öğrencisine;

"Sen hiç kırmızı fare gördün mü?" diye soran öğretmenine;

"Sen hiç yazı yazan fare gördün mü?" diye cevap veren çok bilmiş öğrenciye gelsin.