DUYGUSAL OLARAK TATMİN EDİLMEMİŞ EŞ Özellikleri: Evliliğinde duygusal olarak ihmal edildiğini veya desteklenmediğini hisseder; evde eksik olan bağlantıyı arar.

MACERACI RUH Özellikleri: Heyecan ve coşku arzular; sıklıkla yeni deneyimler arar ve hayatın maceralarını kaçırmaktan korkabilir.

DOĞRULAMA ARAMAK Özellikleri: Özgüven sorunları yaşar ve evlilik dışında onay arar; değerli ve arzu edilir hissetmek için sıklıkla ilgi arar.

GEÇMİŞ DESENLERİN KOPYASI Özellikleri: Önceki ilişkilerinde sadakatsizlik geçmişi olabilir, öğrenilmiş davranışlardan kurtulmakta zorlanabilir.

BAĞLANTISI KESİLMİŞ ORTAK Özellikler: Partneriyle duygusal veya fiziksel olarak kopukluk yaşar; zamanla yakınlığın azaldığını hissedebilir.

BAKICI Özellikleri: Çoğunlukla başkalarını önemsemeye odaklanır, bunalmış ve takdir edilmemiş hisseder; kaçışı ve yakınlığı başka yerlerde arar.

KARİYER ODAKLI KADIN Özellikleri: Evliliğinden çok kariyerine öncelik verir; evliliğinin dışında insanlarla tanışmasına yol açan iş gezilerinde veya network etkinliklerinde kendini bulabilir.

MERAKLI DENEYCİ Özellikleri: Evliliğinin sınırlarının ötesinde cinselliğini ve arzularını keşfeder, ilişkileri kendisi hakkında daha fazla şey öğrenmenin bir yolu olarak görür.

UMUTSUZ ROMANTİK Özellikleri: Aşkı ve tutkuyu romantikleştirir, sıklıkla erken aşkın heyecanını özler; bu heyecanı kovalamak için ilişkilere girebilir.

DESTEK ARAYAN Özellikleri: Çoğunlukla sorumlulukların ağırlığı altında ezildiğini hisseder ve partneri ulaşamadığında ya da onu önemsemediğinde duygusal desteği başka yerlerde arar.

ORTA YAŞ KRİZİ Özellikleri: Orta yaş geçişinde gençleşme arzusu yaşayabilir, ilişkileri gençliği veya macerayı geri kazanmanın bir yolu olarak kullanabilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Charles Darwin, ofis koltuğuna tekerlek takarak modern ofis koltuğunu yaratan ilk kişidir.

Dünyanın ilk hava durumu haritası, 1 Nisan 1875'te The Times gazetesinde yayımlanmış ve bir önceki günün hava durumunu gösteriyordu.

2011 yılında Japonya yakınlarında meydana gelen deprem, dünyanın dönüş hızını artırdı.



TESPİTLİ YORUM

@Mathilda829358 Sevgilimin beş tane daha sevgilisi olduğunu öğrendiğim gün erkek kardesim "Üzülme abla bence favorisi sensin" demişti...

GÜLÜ YORUM

@soylebanayine Kurye evi bulamadı, iki saattir evi bulabilmek için mahallede tur atıyor.

Ben senin motor sesini duyuyorum, 'Yaklaştın' diyorum, bir de Karadeniz şivesiyle diyor ki; 'Kızum, sevgilusuna hava atmak için mahallede elli tur atan kırolara benzedum, sizin bu evu Dudu peru mu yaptu...'