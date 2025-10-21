(Psikolojinin bittiği, fişlerin konuştuğu yer) Alışveriş dediğimiz eylem, kadın ve erkek arasında tam bir zihinsel kutuplaşma laboratuvarıdır.

İki taraf da aynı mağazaya girer ama farklı galaksilerden gelmiş gibidir.



Amaç Farkı

Erkek: "Gömlek alıp çıkacağım." (7 dakika, net plan, askerî operasyon disiplini.)

Kadın: "Bir bakayım." (3 saat, 4 mağaza, 2 kahve molası, 1 'buna uygun ayakkabı da lazım' krizi.)

Erkek alışverişe hedefle gider, kadın ise ihtimallerle döner.



Zaman Algısı

Erkek için alışveriş "görev"tir.

Kadın için "deneyim." Erkek mağazada 10 dakika geçirince "tüm günüm gitti" der.

Kadın ise 4 saat sonra "aa daha yeni başladık" diyebilir.

Zaman onun için değil, o zaman için çalışır.



Karar Mekanizması

Erkek: "Bu güzel, alıyorum."

Kadın: "Bu güzel ama şu da güzel… şu daha güzel olabilir… yok bu fazla güzel…"

Sonuç: "Biraz düşüneyim." (3 gün sonra döner, bulamaz, dramatik müzik başlar.)



Ekonomi Anlayışı

Erkek: "Ne kadar?"

Kadın: "Yüzde elli indirimdeydi!"

Erkek: "Kaça aldın?"

Kadın: "O önemli değil, yüzde elli indirim vardı."

Matematik ağlar, psikoloji gülümser.



Mağaza İlişkileri

rkek: Kasiyere "kolay gelsin" der, gider.

Kadın: Kasiyerle duygusal bağ kurar.

"Bu modelden başka renk geldi mi?", "Geçen sefer siz yoktunuz",

"Bu indirimin tarihi belli mi?"

Bazı kadınlar aynı mağazada müdür yardımcılığı seviyesine ulaşır.



Deneme Kabini Felsefesi

rkek: Birini dener, karar verir.

Kadın: 5 elbise, 3 beden farkı, 4 kombin denemesi.

Sonra aynaya bakar, "ışık çok kötü" der.

Evet, bazen karar kötü ışıktadır, elbisede değil.



Psikolojik Sonuç

Erkek alışverişten yorgun çıkar.

Kadın alışverişten yenilenmiş çıkar.

Erkek "bir daha gelmem" der.

Kadın "haftaya tekrar uğrayalım" der.



Final Sahnesi

Erkek eve döner, "işim bitti."

Kadın eve döner, "kombinim bitti."

Ve ertesi gün yeni bir duygu dalgasıyla başlar:

"Dolabımda hiçbir şeyim yok!"



Sonuç:

Erkek alışverişi "ihtiyaç" için yapar,

Kadın alışverişi "ihtiyaçtan doğan ruh halini iyileştirmek" için yapar.

Birinde mantık ağır basar, diğerinde moda.

Ama dürüst olalım… Kimin alışveriş torbasında daha çok mutluluk var, orası belli.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

17. yüzyılda Fransa'da bir asilzade, dönemin modasına uyarak "egzotik hayvan merakı"na kapıldı. Kediler, köpekler sıradandı; o farklı olmak istiyordu.

Sonunda saray banyosunda bir timsah beslemeye karar verdi. Gümüş leğen, mermer küvet, yanında… timsah. Her şey yolunda gidiyordu ta ki bir gün asilzade içeri girip "banyo vakti" derken, timsah da aynı anda "yemek vakti" diye düşünene kadar. O günden sonra tarihe geçti: ilk banyo kazasında ölen Fransız soylu.



GülüYorum

@SerdarogluPolen Şeyi biliyo muydunuz kediler böcek/ fare avlayıp sahibine getiriyo ya biz avlayamıyoruz diye öğretmek içinmiş senin mamanı ben veriyorum alo...