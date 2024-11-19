HER ŞEY GÜZEL OLACAK: Zor dönemlerin en kurtarıcı cümlesidir. Bazen üzgün bir arkadaşa söylenir, bazen de kendini motive etmek için kullanılır. Fakat ben söyleyeyim, yalanın en yalın halidir.

ARTIK DÜZENLİ ÇALIŞACAĞIM, ERKEN YATIP ERKEN KALKACAĞIM, ÇOK DÜZENLİ OLACAĞIM: Evet en fazla 2 gün sürer, üçüncü gününde o uyuşukluk denen virüs sizi tekrar ele geçirir.

ZAMAN HER ŞEYİN İLACIDIR: Kötü gün dostlarının en çok başvurduğu reçetedir. Evet belki ilacıdır ama o zamanın ne zaman geleceği kimse tarafından bilinmez.

SENDEN SONRA KİMSEYİ SEVEMEYECEĞİM, SENSİZ YAPAMAM: Evet bunu gerçekten söyler ama en fazla 3 ay veriyorum.

Seni unutmak için bütün alternatifleri kullanır ve bunu başarır.

ÖNEMLİ OLAN İÇ GÜZELLİĞİ: Tabii mesela dalağı güzelse, bağırsakları iyiyse seni zora sokmaz.

Röntgenci misin ya da dahiliye uzmanı mısın? Bırak arkadaş, kesin çirkin adam ya da çirkin bir kız için kendini zorluyorsun. Arkadaşının sevgilisini yakışıklı-güzel bulmadın, doğruyu söylesene.

ŞİŞMAN DEĞİLİM, KEMİKLERİM İRİ: Ne kemik var sende de maşallah diyesim gelir ama diyemem.

O iri kemiklerle bir sıkar da benim kemiklerimi kırar diye korkarım. Şişkosun, tut boğazını gerek yok.

SORUN BENİM: İnanma sorun sensin. Seni beğenmedi, buz gibi soğudu seni yiyor.

BİZ SİZİ ARARIZ: Ha bunu dediyse benim nacizane tavsiyem, bunu söyleyen kişiye dönün ve "Hayır ben sizi ararım" deyin. Ya da şu da olabilir: "Biz derken kaç kişi olacaksınız. Fazla kişi aramasın rahatsız olurum" diyerek dalga geçip uzaklaşın.

Çünkü beğenmediler ve aramayacaklar.

BEN ARTIK DEĞİŞTİM: Nasıl yani, huylu huyundan vazgeçer mi?

Kendin ol dostum ne değişti?

Mutant mısın, değişim geçiriyorsun. Yemezleer.

TAM BEN DE SENİ ARAYACAKTIM: Arasaydın.

Klasik vefasız arkadaş seramonisidir. Valla ile şekillenir, güzelleştirilir...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Detroit'te, Joseph Figlock isimli bir adam, sokakta yürürken bir apartman penceresinden düşen bir bebek tarafından "yakalandı".

Bebek ve Figlock yara almadan kurtuldu. Bir yıl sonra aynı bebek, yine aynı pencereden düştü ve yine aşağıda yürümekte olan Figlock'un üzerine indi. İkisi de yine kazayı ucuz atlattı.



GÜLÜ YORUM

@monabergeronn 8 milyar insan var ve ben ruh eşimle Afyon dinlenme tesislerinde karşılaşma ihtimalimi düşünerek arabadan inerken saçımı başımı düzelttim...



TESPİTLİ YORUM

@llayYildiz Bir hasta "Bacağım ağrıyor" diye gelmişti, röntgen istedim.

Röntgende bacağında 3 tane saçma vardı.

Dedim ki "Bu nasıl olabilir?" "Hocam dün düğüne gittim, orda vuruldum galiba fark edememişim" diyor. Adam bacağına kurşun yemiş halay çekerken fark etmemiş...