Kendinizi halsiz hissettiğinizde size şunu sormama izin verin, ya yarın ölecek olsaydınız?

Bahse girerim ki hayal bile edilemeyecek bir şey yaparsınız

Muhtaçlara yardım edin, çünkü ne zaman birinin yardımına ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz.

Sadece kendi yüzünüze değil, başkalarının yüzüne de gülümseme yayın çünkü gülümsemenin çok faydası var.

Uyuşturucu, alkol ve sigara asla sisteminizde olmamalıdır. Bunlar sizin onları kontrol etmenizle başlar ancak zamanla onların kontrolü altına girersiniz.

Sadece var olmak için var olmayın. Hayatınızı amaçlı hale getirin, çünkü hayatın bir savaşla (Sperm savaşı) başladığını hatırlamalısınız.

Pratiklik kurallarında bu kadar takılmayı bırakın. Bazen kafanın boş kalmasına ve kalbin iş yapmasına izin vermek gerekir.

Sınırlarınızı zorlamaya devam edin. Yeni zorluklarla birlikte yeni dersler öğrenin.

Bazen paranın peşinde koşmanın bedelini ödeyen aslında barıştan kaçmaktır.

Prensip sahibi bir adam, prestij sahibi bir adamdan daha çok konuşur.

Başkalarının sizin hakkınızdaki görüşlerini önemsemeyin. Onların görüşleri önemsizdir.

Kimseyi küçümseme.

Ne ekersen onu biçersin.

Kültür en zengin ailenin kesin bir şekilde söylediği şeydir. Eğer sağlık zenginlikse, o zaman bu dünyada sadece fakir insanlar vardır' diyor sağlık sigortası tanıtımcısı.

Her zaman gerçeğe inan ve başkalarını utandırmaya cesaret et, Tanrı'nın çalışma şekli budur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de bir kadın kalp krizi geçirirken yanlışlıkla acil servis yerine başka bir numarayı aradı.

Telefonu açan adam, kadının durumunu fark ederek sakin kalmayı başardı ve kadını hatta tutarken kendi telefonundan 911'i arayıp yardım çağırdı.

Acil servis zamanında ulaşıp kadını kurtardı.

Kadın, hastanede iyileştikten sonra hayatını kurtaran bu kişiye ulaştı ve tanıştılar.

Bu olay, ikisi arasında güçlü bir dostluğun başlamasına vesile oldu. Yanlış bir numara, bir hayat kurtarıp unutulmaz bir bağ oluşturdu.

GülüYorum

@Morripek Kedimiz nevresimi yırtmış. Gittim salonda kızdım kediye, gelme sakın bu gece diye. Odaya döndüm yattım, Murat içerde kediye diyo ki "şimdi gitme biraz siniri geçsin sora gidersin".

AlkışlıYorum

@Emirdokumm Bir arkadaşım kızımın doğum günü için lego yollamış. El-göz koordinasyonu, motor becerileri, problem çözme ve şekilleri tanıma gibi konularda çok yararlı bir hediye. Arada kızımın da oynamasına izin veriyorum.