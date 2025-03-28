NBA TARİHİNDEKİ EN KISA MAÇ:

1978'de oynanan New Jersey Nets - Philadelphia 76ers maçı, 17 dakika 50 saniye sürdü. Sebebi ise bir hakem greviydi. Maçın hakemleri greve gidince, kısa sürede maçı yönetebilecek yeterli hakem bulunamadı ve maç iptal edildi.

DENNIS RODMAN'IN TUHAF YAN HOBİSİ:

Efsanevi ribaund ustası Dennis Rodman, 1997'de bir sakatlık sonrası toparlanmak için ilginç bir yöntem denedi:

Japonya'ya gidip güreşçi Hulk Hogan ile dövüştü.

WWE'de ringe çıkıp şov yaptıktan sonra geri dönüp Chicago Bulls ile oynamaya devam etti.

BİR MAÇTA EN ÇOK FAUL YAPAN TAKIM:

1953 yılında Boston Celtics ve Syracuse Nationals arasında oynanan bir maçta, Syracuse oyuncuları Celtics yıldızı Bob Cousy'yi sürekli faul yaparak durdurmaya çalıştı. Cousy, 32 serbest atış isabetiyle (rekor) maçı 50 sayıyla tamamladı.

ŞORTUNU UNUTAN OYUNCU:

1990'larda Sacramento Kings forması giyen Lionel Simmons, maç öncesi ısınırken şortunu unutup sadece içlikleriyle sahaya çıktı. Koçunun fark etmesiyle soyunma odasına gönderildi.

NBA'DEKİ KEDİ VAKASI:

1970'lerde oynanan bir Milwaukee Bucks maçında, sahaya bir kedi fırladı ve oyuncuların peşinden koştu. Hakemler, kediyi yakalamak için birkaç dakika uğraştıktan sonra oyun devam etti.

MICHAEL JORDAN'IN PİZZA ZEHİRLENMESİ:

1997 NBA Finalleri'nde Jordan, Utah Jazz'a karşı oynadığı «Flu Game»de (Hastalık Maçı) 38 sayı attı. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, Jordan'a gece geç saatte sipariş ettiği pizzayla zehirlenme yaşatılmış olabilir.

FİLENİN ARASINA SIKIŞAN TOP:

2004'te oynanan bir maçta, Toronto Raptors oyuncusu Vince Carter, yaptığı smaç sonrası topu çember ve filenin arasına sıkıştırdı. Hakemler topu çıkarana kadar maç durdu.

BİR GÜNDE İKİ FARKLI TAKIMDA OYNAYAN OYUNCU:

NBA oyuncusu Boban Marjanoviç, aynı gün içinde takas edilerek iki farklı takımda forma giydi. Sabah saatlerinde San Antonio Spurs forması giyerken, öğleden sonra takas edilip Los Angeles Clippers adına sahaya çıktı.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

18. Yüzyıl'da Chevalier d'Éon, Fransız diplomat, casus ve asker olarak görev yaptıktan sonra kendini kadın olarak tanıttı ve yıllarca soylular arasında yaşadı.

Saray çevrelerinde saygın bir yer edindi ve kimse onun aslında erkek olduğunu fark etmedi.

Fransız hükümeti bile onu resmen bir kadın olarak tanıdı. Ölümünden sonra yapılan otopside biyolojik olarak erkek olduğu ortaya çıktı.

GülüYorum

@userasgul Otobüste kız bayıldı. Kızı hava alsın diye dışarı çıkarttılar, otobüs kızı bırakıp gitti. Sonra otobüstekiler "Kızı almadınız" diye bağırdı.

Geri döndük kızı aldık. Kız da durakta otobüs gitti diye ağlamış.

TESPİTLİ YORUM

@Ciyelii Abime araba aldık ve ilk kez işe arabasıyla gitti. Akşam eve otobüsle dönünce sorduk; Hani araban nerede?

"İş yerinde unutmuşum" diyor. İşte size fakirliğin tarifi...