ÖNCELİKLE uyarayım, bu yazıyı sakın dikkate almayın. Benim fikrim değil sadece mizahi bir paylaşım olarak yayınlıyorum.

HİÇ evlenmedim çünkü gerek yoktu. Evimde bir kocanın yerini doldurabilen üç hayvan besliyorum: Her sabah hırlayan bir köpek, bütün gün küfür eden bir papağan ve geceleri geç gelen bir kedi.

Marie Corelli

ŞAHSEN, yirmi dördüne kadar "doğru" adama rastlamadıysa, bir genç kızın şanslı olduğunu düşünüyorum.

Deborah Kerr

EVLENMEK isterim, çünkü bir erkeğin her gece benimle birlikte uyumaya kanunen mecbur olması fikri hoşuma gidiyor.

Carrie Snow

"BÜTÜN erkekler sıkıcı, kaba, cimri, sapık ve çeşitli türlerde manyaktır" demek istemiyorum. Ama ihtimaller öyle gösteriyor ki, insaniyet ölçülerine uyan birini bulana kadar yukarıdakilerin çeşitlemeleriyle çıkmak zorunda kalacaksınız.

Audrey Norris

BİR erkeği tanımlarken birçok kelime kullanabilirsiniz. Onun için nazik, sevgi dolu, düşünceli diyebilirsiniz. Bu yalan olur ama yine de söyleyebilirsiniz. Anonim erkeklerin en sık yaşadığı hayal kırıklığı, bir kadının da bir beyne sahip olduğunu fark etmeleridir.

Margaret Mitchell

NEDEN kadınlar ısrarla "Gizemli" olarak tanımlanır? Herhalde organik ve psikolojik yapılarını gizledikleri için değil, erkeklerin bu yapıları keşfetmek için hiçbir zaman çaba göstermedikleri için olsa gerek.

Ruth Herschberger

BÜTÜN kadınlar uyanık oldukları zamanın çoğunu bir erkeği nasıl mutlu edeceğini düşünerek geçirmez. Bazıları evlidir.

Emma Lee

O ERKEK, bir kadının kurtulmak için evlenmek zorunda kaldığı türden bir erkekti.

Mae West

KENDİNİZE "Onda ne bulmuştum?" diye sorduğunuzda onda bulduğunuz şeyin sadece sizin hayal gücünüzün bir ürünü olduğunu fark edeceksiniz.

Allie Walmsley

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İsveçli Lena Paahlsson, 1995 yılında mutfakta yemek hazırlarken evlenme yüzüğünü kaybetti.

Yüzük, jevin her köşesinde ve bahçede uzun süre aranmasına rağmen bulunamadı.

Lena, yüzüğünü bir daha asla bulamayacağını düşünerek umudunu kaybetti.

Tam 16 yıl sonra, 2011'de Lena bahçesinde patates hasadı yaparken şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Bir patatesin etrafına dolanmış şekilde yüzüğünü buldu! Ailesiyle birlikte şaşkına dönen Lena, yıllardır kayıp olan yüzüğüne sonunda kavuştu.

GülüYorum

@gunsnzeynep Babamın TC kimlik no'su lazım oldu, istiyorum söylemiyor.. Bir ailede olması gereken güven seviyesi budur.

TESPİTLİ YORUM

@plaayeer3 Kulaklığı evde unutmak orta çağda kılıcı unutmakla eşdeğer...