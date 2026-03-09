İLAN

İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/290 Esas

KARAR NO : 2025/184

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

''HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Bardaklı Köyü 102 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol tarafından düzenlenen 21/02/2025 tarihli krokide kırmızı renkli "B" harfi ile gösterilen 4,38 m2'lik pilon yeri ve yeşil renkli"IR1" harfi ile gösterilen 1,39 m²'lik, yeşil renkli ''IR2'' harfi ile gösterilen 1,01 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının toplam kamulaştırma bedelinin 688,14 TL olarak TESPİTİNE,

2-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Bardaklı Köyü 102 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol'un 21/02/2025 raporunda " IR1 "harfi ile gösterilen 1,39 m²'lik bölümünde,''IR2'' harfi ile gösterilen 1,01 m²'lik bölümünde davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Fen bilirkişisi Harun Şenol'un 21/02/2025 tarihli raporunda ''B'' harfi ile gösterilen 4,38 m2lik kısmın tapuda malikleri olarak görünen davalılar adına olan kayıtlarının İPTALİ ve bu parselden İFRAZI ile bu kısma aynı adanın sıralı gelen en son parsel numarası verilerek yeni oluşan parselin davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,''

Dahili davalı Besey Gül'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/02/2026

