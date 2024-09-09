İyilik İsteyin: İnsanlar yardım ettikleri kişileri severler.

Bir bağ oluşturmak için küçük iyilikler isteyin.

Ona nadiren iltifat edin: İltifatlar aşırıya kaçılmadığında özel hissettirir.

Günde bir iltifat etmeyi deneyin.

Göz Temasını Uzatmak: Uzun süreli göz teması, ilgiyi artırabilir, bu yüzden gözlerinin içine bakmaktan çekinmeyin.

Onun Adını Kullan: İsmini anmak etkileşimlerin kişisel ve ilgi çekici olmasını sağlıyor.

Onun Eylemlerini Yansıt: Onun hareketlerini hafifçe taklit etmeniz aranızda doğal bir bağ oluşmasını sağlayabilir.

Kusurlarınızı Gösterin: Gerçek ve kusursuz olmak, sizi ilişkilendirilebilir kılar ve özgün olduğunuzu gösterir.

En İyisini Bekleyin: Onun size iyi davranacağını varsaymanız, onun bu beklentileri karşılamasını sağlayabilir.

Bırakın Konuşsun: Kendisini anlatması için onu cesaretlendirin; erkekler ilgi alanları hakkında konuşmayı severler.

Kendi Hayatını Yaşa: Bağımsız ve dengeli olmak sizi daha çekici ve daha az yapışkan kılar.

Benzer Değerleri Paylaşın: İnanç ve ilgi alanlarında ortak noktalar göstermek çekiciliği güçlendirir.

Uzaklaşmaya Hazır Olun: Kendinize olan güveniniz çekicidir; gerektiğinde geri adım atmaktan çekinmeyin.

Onun Görüşlerini İsteyin: Onun tavsiyesine başvurmak ona saygı gösterir ve öz saygısını artırır.

Sıcak ve Davetkar Olun: Dostça bir tavır, güven ve rahatlık oluşturmaya yardımcı olur.

Ona Tesadüfen Dokun: Kolunuza veya omzunuza yapacağınız hafif dokunuşlar bile fiziksel yakınlık yaratabilir.

Sık sık gülümse: Gülümsemek daha olumlu etkileşimlere yol açabilir ve sizi akılda kalıcı kılabilir.

Bir Sır Paylaş: Ona küçük bir sır vermeniz, onu özel hissettirebilir ve size daha yakın hissetmesini sağlayabilir.

Sırlarını sakla: Güvenilir olduğunuzu göstermeniz ilişkinizi güçlendirir.

Mizah Kullanın: İyi bir mizah anlayışı insanları çeker ve eğlenceli bir atmosfer yaratır.

Ondan Hoşlandığını Göster: İlginizi açıkça dile getirin; ondan hoşlandığınızı ona hissettirmenizde bir sakınca yok.

Savunmasız Olun: Gerçek benliğinizi ve duygularınızı paylaşmak çok çekici olabilir ve daha derin bağlar kurulmasını sağlayabilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1997'de Brezilya'da bir çiftçinin ineklerinden biri, ahırının çatısına çıkarak oradan yan taraftaki bir eve düştü. Şaşırtıcı bir şekilde, inek evin yüzme havuzuna düştü ve kimseye ciddi bir zarar vermeden kurtarıldı. Evin sahipleri, eve inek düşeceğini asla tahmin etmemişlerdi.



TESPİTLİ YORUM

@Cemil_Marki En güzel cilt bakımı aynaya o kadar dikkatli bakmamaktır.



GÜLÜ YORUM

@kimilerikalr Abim'i ziyarete gelen arkadaşı, İngilizce iş görüşmesinden çıkıp sonra bize gelmiş.

Babasının mesleğini sormuşlar memur kelimesini hatırlayamadığı için, babam öldü, demiş.



ALKIŞLI YORUM

Düğünün yapılacağı salona giderken, kendisi çok heyecanlı olduğu için gelin arabasını geline kullandıran damat, en hasından benim kuzenim olur.