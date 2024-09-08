Birinin gerçeği konuşmasını nasıl sağlarsınız?

Eğer biri bahaneler uyduruyorsa veya uydurulmuş bir hikaye anlatıyorsa, başınızı sallamayın veya hiçbir şekilde onaylamayın. Bunun yerine, sadece bakmaya devam edin. Muhtemelen tutarsız şeyler anlatıp kıvranmaya başlayacaklardır.

Bu şekilde, onları suçüstü yakalayabilirsiniz.

İnsanların bir şeyi kabul etmesini nasıl sağlarsınız? Çoğu insan için kendi öz imajına tutunmaktan ve buna göre hareket etmekten daha önemli bir şey yoktur. En iyi çıkarlara aykırı hareket eden biri olduğunda, kendisi hakkında ne düşündüğünü keşfetmeye çalışın ve öz imajını güçlendirmeye çalışın.

İlk buluşmada nasıl harika vakit geçirilir? Adrenalin patlaması içeren bir aktivite seçin. Bu, roller coaster/korku filmi/ paraşütle atlama olabilir.

Bu, beyindeki uyarılmayı uyarmaya ve diğer kişinin sizinle geçirdiği zamandan gerçekten keyif aldığına inanmasına yardımcı olacaktır.

İstediğinizi nasıl elde edersiniz?

İstekleri bir seçenek olarak çerçeveleyin. İnsanlar bir seçeneğe sahip olmaktan hoşlanır. "Benim davama bağış yapmak ister misiniz?" diye sormak yerine, "5$ veya 10$ bağış yapmak ister misiniz?" diye deneyin.

Nefret edenleri nasıl ortadan kaldırırsınız?

Onlardan gerçekten küçük bir iyilik isteyin, mesela kalemlerini ödünç isteyin. O kadar küçük bir iyiliktir ki, buna hayır demek inanılmaz derecede zordur.

Küçük bir iyilik isteğinizi kabul ettikten sonra, sonuçta sizin iyi olduğunuz sonucuna varacaktır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Futbol maçlarındaki seyirciler, oyuncuların içeceklerinden bir yudum alıp birkaç dakika sonra tükürdüklerine sıklıkla tanıklık edebilirler. Bu eylem, sıradan bir tuhaflıktan çok, 'karbonhidrat çalkalama' olarak bilinen stratejik bir uygulamadır.

İşlem, karbonhidrat açısından zengin bir solüsyonu ağızda çalkalamayı ve sonra onu dışarı atmayı içerir, tüketmek yerine. Bu teknik, sporcular tarafından beynin bir enerji akışını tahmin etmesini sağlamak için kullanılır, böylece yorgunluk hissi bir anlığına azalır ve performans artar.

GülüYorum

@gadinburdurlum Karım ehliyete yazıldığı için kursa pratiklik olsun diye araba kullanmayı öğretmeye çalışıyorum.

İnşallah boşanma aşamasına gelmeden bu işin de üstesinden geleceğiz.

Canım karım seviyorum seni kızımızın güzel annesi debriyajdan ayağını biraz daha yavaş çek güllerin gülü...

AlkışlıYorum

@ankaraageyik Millete özendim sabah koşusu yapmaya çıktım.

Mamak'ta oturduğumu unutmuşum gören 'noldu la' diye bağırdı.

Birisi babamı aramış.

'Senin oğlana bişey mi oldu. Koşuyordu sabahın köründe kimden kaçıyordu' diye...