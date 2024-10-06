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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 6 Ekim 2024

Erkekleri pohpohlama rehberi

HAFTA SONU PLANINI YAPMASINA İZİN VER:
Onun sevdiği şeyleri yapın.
Mesela önce atış poligonuna gidip ardından ocakbaşında kebap yiyebilirsiniz.

EVDEKİ TAMİR İŞLERİNİ ONA DEVRET:
Bırak akan boruyu kendisi tamir etsin. Sakın tesisatçıyı arama! 'The Secrets Of Happy Families:
Eight Keys to Building a Lifetime of Connection and Contentment' kitabının yazarı Scott Haltzman, bu tür durumlarda dışarıdan yardım çağırmakta ısrar eden kadınların çok sinir bozucu olduğunu söylüyor. Bırak o uğraşsın ama bitirmesi için biraz zaman tanı ki fazla oyalanmasın.

POHPOHLAMA SANATI:
İltifatlar çok etkilidir.
Ona masajda, mutfakta ve her yerde çok iyi olduğunu bol bol hatırlat. Bu şekilde şevkini ikiye katlayacaksın.
Kesinlikle işe yarıyor!

KISKANIYORMUŞ GİBİ YAP:
Erkekler ara sıra kıskanılmayı sever. Bunu yaparken asla dır dır edip bunaltmamaya özen göster ama ona kıskandığını ve ihtiyaç duyduğunu da hissettir. Pişman olmayacaksın!

DOMESTİK (Evcil) OL:
Arada bir gömleğini ütüleyip en sevdiği yemeği yapabilirsin. Ama yine de abartıya kaçma, yoksa bu durumdan faydalanmak isteyebilir, erkekler arsızdır.
Sonra bir bakmışsın her akşam yemek pişiriyorsun

ARKADAŞLARINA AİLESİNE İYİ DAVRAN:
Ailesine kibar, arkadaşlarına sempatik görünmelisin. Ama bu her dakika çat kapı ziyarete gelebilirler anlamına gelmez.
Aradaki çizgiyi çok iyi ayarlamalısın. Seni sevmeli ve saygı duymalılar fakat fazla yüz göz olursan, bu sefer de seni yönlendirmeye çalışabilirler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2013 yılında, Avustralyalı bir adam bir maratona katıldı, ancak yarışı tamamladığında yanlış rotayı koştuğunu öğrendi. Yarış organizatörleri, yanlışlıkla daha uzun bir mesafeyi koşan adamın rekor kırdığını belirledi. Adam, tesadüfen dünya rekoru kırmış oldu!

GülüYorum
@ikimizekarsi Üniversiteye başlamadan 1 hafta önce:
Fikirsel anlamda kendimi geliştirip karakterimi oturtabileceğim nezih bir kurum.
3 ay sonra: Beyler çıkışta batak gelmeyenin...

TESPİTLİ YORUM
@aycasenbaskan Yeni yıkanmış bembeyaz havlu ile tezgahtaki kahveyi silen yaratığa erkek denir.

AlkışlıYorum
Sevgili komşum, bu mesaj sana.
Arabamın sileceklerini kaldırdığın gün "Ne iyi insanlar var, kar yağacak diye sileceklerimi kaldırmışlar" dedim. Arabamın üzerinde çivi bulduğum gün yandaki inşaattan düştü zannettim.
Ancak arabamın üzerinde mermi çekirdeği bulduğum gün anladım niyetini. Park yeri sana kurban olsun, aramızda lafı mı olur? Ben arabayı mahalleye bile sokmam bir daha.

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