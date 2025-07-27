Hamdi Alkan evlilikten kaçıyor

Hamdi Alkan, çocuk doktoru sevgilisi ile nikah masasına oturarak dördüncü evliliğini yapacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Yok öyle şey" diyerek evlilik haberlerinin gerçek olmadığını söyleyen Alkan, ardından kuzenine dönerek "Kuzen ben evleniyor muyum?" diye sordu, ancak aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.



Alkan, "Monte Carlo'ya taşınıyor. Ne evlenmesi!" diyerek lafı ağzından kaçıran kuzenini bu kez "Yok öyle deme" diyerek uyararak susturdu. Ardından artık evlilik defterini kapattığını açıklayan Alkan "Ben artık kızları evlendireceğim. Zeynep 26 yaşına geldi, sırada onlarda... Evlilik benden geçti. Artık yeter o defter benim için kapandı" şeklinde konuştu.

