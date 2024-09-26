BIYIKLARIN utanç değil çoğu zaman övünç kaynağıdır.

BEŞ günlük tatil için ufak bir çanta yeterlidir.

HER kavanozu tek başına açma kabiliyetine sahipsindir.

TAZELEMEK zorunda olduğun bir makyajın olmadığı için zırt pırt tuvalete gitmezsin.

KİLO aldığında dostların sana acıyarak bakmaz.

AYAKKABILARININ topuğu ve tırnağın asla kırılmaz, çorabın kaçmaz.

GÖBEĞİN bile bir çekicilik unsuru olarak sunulabilir. "Bu göbek değil sevgilim, aşk halkası.."

PİŞİRECEĞİN hayvanı kendin avlayabilecek güçtesindir.

DUŞ yapman ve giyinmen en fazla on dakika sürer.

GEREKSİZ eşyaların bulunduğu bir çantayı taşıma alışkanlığı yoktur. Ceketini alıp çıkarsın.

YÜZÜNDEKİ tüm renkler orijinaldir ve ne silince, ne yağmurda, ne de ağlayınca çıkar.

GAZOZ ve soda şişesini açacak kullanmadan açmanın en az beş yolunu bilirsin.

SOHBET ettiğin insanlar bakışlarını göğüslerine doğru kaydırmaz.

EVLENİNCE soyadını değiştirmek zorunda kalmazsın.

KIZ arkadaşın kıyafetine karışmaz.

KAHVEHANELER, stadyumlar, sırf senin daha keyifli bir hayat sürmen için vardır.

TOPUKLU ayakkabı gibi bir şeyin üstünde hokkabazlık yapmak zorunda değilsin.

"ERKEK Hastalıkları Uzmanı" diye bir kavram yoktur...

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2007 yılında, Çin'in bir kasabasında büyük bir karpuz festivali düzenlendi.

Ancak festival sırasında tuhaf bir olay yaşandı:

Karpuzlar birer birer patlamaya başladı!

Patlamanın nedeni, çiftçilerin büyümeyi hızlandırmak için fazla kimyasal gübre kullanmış olmalarıydı.

Bu olay Çin basınında "Patlayan Karpuzlar Felaketi" olarak bilinir hale geldi.



GÜLÜ YORUM

@haviinem Çiçeğe bak 2 gün su vermedik diye hemen solmuş.

İyi o zaman biz de salalım biz de hiç zorluklarla baş etmeyelim iyi valla...



TESPİTLİ YORUM

@sarkbulbulu0 Okuduğum şehirde Allah korusun ıslak mendil kıtlığı falan yaşanır diye onu da memleketten aldık.



ALKIŞLI YORUM

7 yıllık ilişkimiz boyunca ne değişen saç rengimi, ne kısalan saçlarımı ne de çarpıcı makyajımı farkeden sevgilim büromda değişen su borusunu ilk bakışta farketti ya, o an bittim ben!