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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 25 Eylül 2024

Aşık mısın?

Sesini duyduğunuz anda avuçlarınız terlemeye, kalbiniz deli gibi çarpmaya başlıyorsa...
Bu aşk değil!
HOŞLANMAKTIR.
Ellerinizi ondan çekemiyor sürekli dokunmak sarılmak istiyorsanız.
Bu aşk değil ARZULAMAKTIR.
Yanınızda bir tek o olduğu için onu istiyorsanız.
Bu aşk değil!
YALNIZLIKTIR.
Herkes onunla olmanızı beklediği için onunlaysanız...
Bu aşk değil!
SADAKATTİR.
Size sıcak yakın davrandığı için onunlaysanız.
Bu aşk değil! KENDİNE GÜVENSİZLİKTİR.
Üzülmesini istemediğiniz için onunlaysanız.
Bu aşk değil !
ACIMAKTIR.
Ona değer verdiğiniz için hatalarını hoş görüyorsanız Bu aşk değil!
ARKADAŞLIKTIR.
Bütün gün ondan başka hiçbir şey düşünmediğinizi söylüyorsanız.
Bu aşk değil! KOCA BİR YALANDIR.
Onun iyiliği için kendinizden çok şey feda edebiliyorsanız Bu aşk değil!
YARDIMSEVERLİKTİR.
O üzgünken sizin de kalbiniz acıyorsa İşte bu AŞKTIR.
Tarif edemediğiniz bir çekim yüzünden ondan bir türlü kopamadığınızı düşünüyorsanız.
İşte bu AŞKTIR.
O herkese güçlü görünmesine rağmen içindeki zayıflığı hissedebiliyorsanız..
İşte bu AŞKTIR.
Başkalarını da çekici bulmanıza rağmen hiç pişmanlık duymadan onunla kalmaya devam edebiliyorsanız.
İşte bu AŞKTIR!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1980'lerde Hindistan'da, bir uçak havaalanına acil iniş yaptıktan sonra pistte sıkıştı.
Uçak, kaldırılması gereken yere taşınamıyordu çünkü havaalanında yeterli ekipman yoktu. Çözüm mü? Bir fil getirildi! Fil uçağı pistten çekti ve böylece hava trafiği normale döndü.
Olay, tarihteki en tuhaf uçak kurtarma operasyonlarından biri olarak kaydedildi.

GÜLÜ YORUM
@birgariipsu Babam sigara içerken yakaladığında arkada Mahzuni çalıyordu.
Türkünün bitmesini bekleyip öyle dövmüştü beni, Mahzuni öyle büyük adamdı işte.

TESPİTLİ YORUM
@HamitBeken Kanada'da bi restorantta Mardinli arkadaşımla kasada hesabı ödemek İçin tartışırken yabancılar polis çağırdı.

ALKIŞLI YORUM
Herkes "Madem bu kadar çok seviyordun neden ayrıldın?" diye soruyor.
Buradan cevaplıyorum:
Beni terk eden biriyle bir dakika bile duramazdım!O yüzden de ayrıldım.

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