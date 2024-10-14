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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 14 Ekim 2024

Erkeğin kalbi-2

ŞEFKAT ile birlikte kullanılan garip bir şeydir.
Genellikle kadınların sürekli istediği duygudur aynı zamanda. Dönem hangi dönem olursa olsun; ister millattan önce milattan sonra, rönesans, orta çağ yani hangi dönem olursa olsun değişmeyen belki de evrim geçirmeyen duygudur.
Çoğu kadın sevgilisinin, nişanlısının ve kocasının ilgisizliğinden şikayet eder.
Özellikle şunu hep duymuşuzdur; "Kocam evlendikten sonra bana ilgisini kesti." Tabii bu konuyu başka bir gün işleyeceğim. Bu konuda iki tarafı da dinlemek şart.
Yok mu ilgili erkekler tabii ki de var. Ama kördüğüm denen şey bizim karşımıza çıkar. Birçok kadının ilgisiz kalan eski sevgililerinden şikayet ederken sonrasında hayatına giren sevgilisinden "Fazla ilgisinden sıkıldım" diyerek ayrılmalarını hiçbir zaman anlamamışımdır.
Anlayamayacağız da.
- Ya Cezmi hiç ilgili değilsin.
- Hangi konuda?
- Bana karşı.
- Nasıl ya? Daha yeni başladık ilişkiye.
- Esas başlarda olur yaa.
- Yavaş yavaş tanışarak olmaz mı?
- Saçmalama hemen olur.
- Eee annenin adını felan biliyorum.
- Annemle ne alaka Cezmi?
- İşte bilgi edinmeye çalışıyorum.
- Ya çok salaksın ya, ben ilgi dedim ilgi. Annemle ilginin ne alakası var?
- Haaa sen bilgi demedin mi...
Yani kısacası ilgi gösterildiği kadar görülmeyince sinir bozan şey...
Bir de gösterilen kişide bağımlılık ve umursamazlık yapar. Mesela her zaman yazdığınız bir mesajı yazmadığınız için biri size kızabilir. Ama kesinlikle sizin yaptığınız şeyleri yapmayı aklından bile geçirmez orası ayrı...

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2010'da bir otobüs şoförü, bir rekor denemesine katıldığını sanarak bir gün boyunca 1000 kilometre otobüs sürdü.
Ancak gerçek bir deneme olmadığını öğrendiğinde şaşkına döndü, fakat Guinness bu yolculuğu ilginç bularak onu kayıtlara geçirdi. Şoför, yanlışlıkla Guinness rekoruna imza atan nadir insanlardan biri oldu.

GÜLÜ YORUM
@raskolibov Bugün bir dayının ufaktan bir işini çözdüm, "Ben de Cerrahpaşada'yım yeğenim, numaramı al işin düşerse ara" dedi. "Sen orada necisin dayı?" dedim, "Şoförüm" dedi.
Kur'an çarpsın başhekim gelse öyle güven veremezdi, dayıyı muhakkak arayacağım...

TESPİTLİ YORUM
@yesilobada Metroda yanıma iki İtalyan denk geldi. Valla bu saatte de şu dil öyle bir çekilmiyor ki size anlatamam.
"Vittirozittireeeoooo kikirikakeeeeerrreee..." Kanka iki kelime soylicen, nenemin köye kadar uzattın o son heceyi, sus artık be sus...

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