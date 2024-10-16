KIZLAR için efendi erkekler aşırı derecede sıkıcıdır.

Duygusal zekaları yüksektir.

Hayatlarında bir amaçları vardır. Hemen parlamazlar, sakin bir mizaca sahiptirler.

Kadınlara değer verirler, öncelikli amaçları kadınla takılmak değil onun hayatında olmaktır. Samimidirler, yalan söylemeyi sevmezler. Kibardırlar, hareketleri ve davranışları güven verir karşısındakine.

Pek fazla konuşmazlar ama düzgün ve yerinde konuşurlar.

İlişkilerinde sevgi kadar saygı da ön plandadır.

İki metre öteden seçilir bunlar genelde, karakteri yüzünden belli eder kendini.

Fırlama erkeklerin dağıttığı kadını teselli eden, kaprisini çeken, onu yeniden ilişki hayatına döndüren erkeklerdir.

Dert çekerler. Kimi kızlar buna değer verir o veya o tip erkeklerle ilişkiye devam eder. Kimisi ise hak ettiğinden fazla değer verilmesini kaldıramadığından, yeniden kendini değersizleştirecek bir fırlama erkek peşinde koşacaktır.

Dolayısıyla çoğu terk edilir veya aldatılır.

Efendi erkekler fırlama erkek olmak istemez. Fırlama erkeklerdeki karaktersizlik, yüzsüzlük zaten adamın yaratılışına ters.

Sadece onlar gibi daha fazla beğenilmek ve hayatlarında güzel kadınlar olmasını ister. Çünkü yırtık olamadıkları, reddedilme konusunu gurur ettikleri için kolay kolay kızlara açılmazlar.

Fırlama erkekler her ortamda rahattır.

Zaten olayın doğasında sıcakkanlı olmak vardır. Ayrıca karşıdakine kendini beğendirme derdi yoktur. Kızları iyi çözdüğü için yeri gelir karşıdaki kadına hayvan gibi davranır.

Çünkü kızı geri nasıl ikna edeceğini iyi biliyordur.

Yalan söyleme konusunda aşırı uzmandırlar. Karşıdaki kızın ilgi alanı neyse alakası olmadığı halde onun da ilgi alanı buymuş gibi davranır.

Hepsi de kendilerini tatmin ettikten sonra kızı yüz üstü bırakmaktan çekinmezler.

Sıradaki gelsin.

Efendi erkek karşısındaki kıza baştan değer verdiğinden çekingen olur. Sürekli 'ya beğenmezse, hoşuna gitmezsem' korkusuyla nasıl davranacağını bilmez. Her hareketinde kendini rahat hissetmez.

Biraz zaman verilirse, karşıdaki kadının gerçekten onu istediğine inanırsa daha sıcakkanlı olacak ve içindeki gerçek eğlenceli, konuşkan adam ortaya çıkacaktır.

Genellikle kızlarımız öküz sevdiği için bu coğrafyada kıymetleri pek bilinmez.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir online alışveriş sitesinde 2015 yılında bir hata oldu ve Mars gezegeni, satışa çıkarıldı!

Listeye eklenen açıklamada, "Mars'a sahip olabilirsiniz" yazıyordu. Tüm olay yanlış bir kodlama hatası nedeniyle olmuştu ve site yönetimi durumu kısa sürede fark edip ilanı kaldırdı.

Ancak o kısa süre içinde birçok insan Mars'ı satın almak için başvurdu!



GÜLÜ YORUM

@onuncuyil Arkadaşım B12 iğnesini vurulmayı unutuyor, hayatımda bundan daha güzel bir hastalık-semptom ilişkisi görmedim...



TESPİTLİ YORUM

@bumelekkim Bir şey diyeceğim, iyi ki zamanında okuma yazmayı öğrenmişiz. Şimdi olsa asla öğrenemem, zeka geriliği tanısı yer, o dille hayatıma devam ederim.



FIKRA

Adamın biri kendisinden para isteyen dilenciye:

"Ben sokakta dilenen kimseye para vermem" deyince dilenci;

"Ne yani, sizden üç kuruş para koparabilmek için büro mu açacaktım?!!" der.