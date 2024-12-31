Yılbaşı gecesi… Bir yılın son nefeslerini verirken "Hadi kalk, bir parti de bana yap" dediği özel bir gece!

Evde kutlayanlar içinse olay tamamen bir survival show... Sabah başlıyor telaş:

"Bu yıl hindiyi harika yapacağım!" diye mutfağa girip, en son fırına bakıp "Pizza mı söylesek ya?" demek klasikleşmiş bir senaryo. Hindiyi fırından çıkaran varsa da o mutfakta bir "zafer marşı" çalıyor gibidir.



Ev dekorasyonu desen ayrı bir yarış: Ağacı süslerken ışıkların düğümlerini çözmeye çalışırken hayattan soğuyorsun. Yanan ampul sayısı azaldıkça "Karanlıkta da şık duruyor aslında" diye kendini teselli ediyorsun.



Bir şekilde evi yılbaşı ruhuna uygun hale getirdikten sonra herkes sofraya oturur.

Meze, börek, cips, dip sos… Ama asıl yıldız, dolabın arkasında yıllardır "O özel günü bekleyen" yaprak sarmasıdır.



Saat ilerledikçe klasik TV şovlarına geçilir. Dansöz çıkar, en ağırbaşlı aile fertleri bile göbek atmaya başlar.

"Amca sen de mi?" diye bakarken, "Ben eskiden çok oynardım" itirafı gelir. Tabii yılbaşı gecesi "Bu yıl kesinlikle spora başlayacağım, şekeri bırakacağım" gibi büyük hedefler konuşulur.



Ama ertesi gün kahvaltıda sucuklu yumurtayı görünce tüm o kararlar geçmiş yılın anıları gibi uçup gider. Geri sayım sırasında herkes coşkuyla bağırır: "10, 9, 8…" Derken "Yeni yıla girdik!" diye birbirimize sarılırız. Eh, bu da evde geçirilen yılbaşının komik ve sıcak özeti.



Yılbaşı ikileleri

1. Dans ve müzik!:

Eğer bir yeni yıl eğlencesi söz konusuysa dans ve müzik olmadan olmaz.

2. Eğlenceli bir film ve patlamış mısır:

Ben daha mütevazı bir yılbaşı gecesi geçirmek istiyorum diyorsanız, o zaman keyifli bir gece için film ve patlamış mısır ikilisi size göre!

3. Pizza ve sos:

Bu unutulmaz geceye bir lezzet şöleniyle başlamalı, o halde nefis bir pizza ve pizza sosuyla gecenin açılışını yapabilirsiniz.

4. Parti ve arkadaşlar:

En sevdiğiniz akraba ve arkadaşlarınızla doyasıya eğleneceğiniz bir yılbaşı gecesinin partisiz olması düşünülemez...

5. Yılbaşı ağacı ve hediyeler:

Madem yeni yıla giriyoruz, o halde hakkını verelim.

6. Tombala ve piyango bileti:

Gecenize biraz heyecan katacak bu ikiliyi de unutmamak lazım.

7. Yılbaşı şapkası ve parti düdüğü:

Yılbaşı partilerinin vazgeçilmez ikilisinden biri de bu eğlenceli parti süsleri.

8. Kırmızı ve yeşil:

O gün kırmızının olduğu her yerde yeşil, yeşilin olduğu her yerde de kırmızı olur! Bu yazılı olmayan bir kuraldır ve bu renkler belki de yılın sadece bu döneminde birlikte olmaya söz vermiş gibilerdir...





Bursa'daki Yeşil Cami'yi ziyaret eden erkek turistler, cami girişindeki etekleri giydiler, gender-bender bir moda ortaya çıktı.





Elazığ'da 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi'ye komşuları 6 gün boyunca ulaşamayınca itfaiye çağırdı ve yoğun uğraşlar sonucu ulaşılan Çitfçi'nin 6 gündür uyuduğu öğrenildi.





Alper Gezeravcı, bir haftalık uzay macerasında anne babasını ve güveç yemeğini özlediğini söyleyen açıklamalar yaptı. Evet, bir hafta.





Adanalı genç çocuklar, yüzme bilmeyen çocukları boğulmasınlar diye döverek evlerine gönderdiklerini söylediler. Bu, "devrimci şiddet" olarak yorumlandı.





Bir anda Türkiye'nin konuştuğu bir yiyecek olan Dubai çikolatasından bahsetmezsek olmaz. Hızlı bir şekilde viral olan bu çikolata sosyal medyada anlamadığımız bir hızda influencer tarafından sık sık reklam olarak karşımıza çıkmaya başladı. Kimi sevdi, kimi sevmedi ama ülkece çok konuşuldu.





Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven, sonuçların aksi çıkmasıyla bir anda sosyal meydanın gündemi haline geldi.

Taraftarlarla karşı karşıya gelen Güven canlı yayında küfür ederek olay yarattı ve sonunda gözaltına alındı.

KARIŞIK İLAÇLAR

Adam eczaneye girer:

- Bana bir kutu ağrı kesici, bir kutu antidepresan, bir de kutu enerji ilacı verir misiniz?" Eczacı, "Tabii, ama neden bu kadar çeşitli ilaç?" der.

Adam: "Karıma yanlış yaptığımı söyleyeceğim.

Baş ağrısı için ağrı kesici, moralim bozulursa antidepresan, son hız kaçmak için enerji ilacı!"



KISKANÇLIK SEVİYESİ

Kadın: "Kocam beni sürekli kıskanıyor. Telefona bakmamı bile istemiyor." Arkadaşı: "Aaa! Ne kadar seviyor seni!" Kadın: "Yok, alakası yok.

Telefon benim değil de onunkisi!"



KEKEME

Lise çağındaki bir çocuk okula kayıt olmak için gider.

Müdür sorar, "Oğlum adın ne?" Çocuk: Memehmet Yayayakut.

Müdür: Oğlum kekeme misin sen?

Çocuk: Hayır hocam, babam kekemeydi...



EHLİYET

Temel araba sürerken kırmızı ışıkta geçmiş. Tabii bunu gören polis Temel'i durdurmuş.

Polis: Ehliyet ve ruhsat beyefendi!

Temel: Verdunuzda mi isteysunuz...



MERAK

Aynanın karşısına geçip de gözlerini kapatan Temel'e ne yaptığını sormuşlar:

– Hiççç, uyurken kendimin nasıl göründüğünü merak ediyorum da…