- Aşkın reçetesi

- İlacın adı: Aşk

- Familya: Sevdalanmak

- Bitki adı: Akuş Taratuz

- Elde edilişi: Aşkı elde etmek için türlü yöntemler vardır. Birinci yöntem için ilkel maddeler, para, bir çift söz, bir çift kesici gözdür.

Fakat bu yöntem pahalı olduğu için endüstride başka yollarla elde edilip, özellikle orta insanlar arasında aşk, parasız-pulsuz, belirli bir süre gözleme yardımı ile elde edilir. Bu şekilde elde edilen aşk saf değildir.

Çeşitli randevularda kristalleştirilir ve daha sonra saf olarak elde edilir.

- Fiziki özellikleri:

Pembe renkli kristallerden oluşur. Kalpte yerleşir.

Keskin lezzetlidir. Özellikle organlarda hissedilir. İlk resmi tanımı Adem ile Havva tarafından yapılmış, sonra insanlar tarafından geliştirilmiştir.

- Kimyasal özellikleri:

Kaba sözlerden alınır.

Formülü hemen değişir.

Aslında aşk dayanıklı bir madde değildir. Parasızlık, sefillik, yalancılıkla geçimsiz bir ilaçtır.

- Saflık muayenesi:

Aşkın ne ölçüde saf olduğunu anlamak için ihanet, aldatma, matrak geçmeyle ne ölçüde dayanıklı olduğu anlaşılır.

- Miktar tayini:

Aşk enjekte edilmiş ve hassas tartılmış bir insan, bir haftada kilo kaybederse bu uluslararası ölçülere göre en az Romeo-Juliet, Türk ölçülerine göre Leyla-Mecnun aşkına eşittir.

- Önerilen Doz:

Nişan ve nikahta az dozlar alınmalıdır.

Aşk çeşitli biçimlerde görülebilir. Bilim aşkı, doğa aşkı.

- Hastalığın belirtileri:

Kalp çarpıntısı, uçma hissi, gözlerde kararma, seviyor başkasını görememe şeklinde özel bir körlük, mantık kaybı, uykusuzluk, iştahsızlık, terleme.

- Kullanılışı:

Kalbi hızlandırmak için alçak dozda, Sinir sistemini uyarmak için yüksek dozda moral ve cesaret verici neşelendirici.

Ancak belirli dozu yoktur.

Hiç alınmazsa kişide kompleks yaratır. Yüksek dozda öldürücü, alçak dozda güldürücü etkisi vardır.

- İlacın reklam sloganı:

Karanfilim ez beni, çift kanatlı tülbentten süz beni, sen kalem ol, ben divit, reçeteye yaz beni.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1930'larda, Avusturya'da bir çocuk gölde boğulmak üzereyken bir adam tarafından kurtarıldı.

Bu çocuğun adı Adolf Hitler idi.

Ancak bu olayı ilginç kılan şey, bu çocuğu kurtaran adamın daha sonra Hitler'e karşı olan direnişçilerden biri olmasıydı.

Hayat, Hitler ve bu adamı zıt taraflarda birleştirerek son derece ironik bir bağlantı kurmuştu.



TESPİTLİ YORUM

@strabia_ Babama neden geç evlendiğini sorduğum "Annen gibi kıymetli bir sanat eserini kısa sürede bulmak kolay mı zannediyorsun" dedi. Eski erkekler gerçekten çok romantik..



GÜLÜ YORUM

@onderseren Bizim milletin asla vazgeçemeyeceği bi şey, dert yarıştırmak.

Senin sıkıntını asla beğenmiyor, ciddiye almıyor hemen kendininkini anlatmaya başlıyor. Dünya başıma yıkıldı desen, benim galaksi başıma yıkıldı der.

Tamam kardeş dünyanın en mağdur kişisi sensin madalyanı hazırlıyorum.