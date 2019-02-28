Mansur Yavaş istedi CHP 6 Ok'u sildi

CHP'de Ankara adayı Mansur Yavaş'ın partinin 6 oklu rozetini kampanyasında kullanmak istememesi kriz yarattı. Yavaş'ın "CHP rozeti takmam" çıkışına parti tabanı tepki gösterdi. Ancak CHP yönetimi Yavaş'tan yana tavır aldı. CHP'nin reklamcı Ateş İlyas Başsoy'a hazırlattığı kurumsal kimlik çalışmasında 6 oklu rozete yer verilmedi. Yavaş'ın isteğiyle CHP adayları sadece Ankara'da değil Türkiye'nin her yerinde seçmenden 6 oklu rozetleri olmadan oy isteyecek.

YAVAŞ DÖNÜŞÜM

CHP yönetiminin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini simgeleyen 6 oklu parti rozetinden Mansur Yavaş'ın isteğiyle vazgeçmesi şaşkınlık yarattı. CHP'li adayların seçim kampanyasında kullanılacakları görseller ve giyecekleri kıyafetlerin tek tek sıralandığı kurumsal kimlik broşüründe adaylara şu tavsiyelerde bulunuluyor: " Saha çalışmalarında klasik kesim, ekstra süsleme olmayan düz siyah ya da koyu lacivert takım giyilmeli, beyaz gömlek , bordo ya da koyu renk desensiz kravat ile kombinlenmeli. Sol yakaya sade bir ay yıldız rozeti takılmalıdır." CHP'deki rozet krizi Ankara adayı Mansur Yavaş'ın "Ben rozetsiz başkan olacağım" çıkışı ile başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır" demişti.