CHP'de koltuk kavgası! Kılıçdaroğlu rest çekti: Aksünger aday olursa ben istifa ederim

CHP'nin dün toplanan Parti Meclisi'nde (PM) Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmekten son anda vazgeçti. Takvim'in ulaştığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nu istifanın eşiğine getiren süreç şöyle gelişti:

KILIÇDAROĞLU İSTİFA RESTİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesi için bir önceki PM'de veto edilen Cevat Durak'ı yeniden oylatmak istedi. Ancak bazı PM üyeleri Bayraklı adayının Erdal Aksünger olması için önerge verdi. İstediği ismi PM'den geçiremeyeceğini anlayan Kılıçdaroğlu "O zaman beni ve yönetimimi onaylayın" diyerek istifa resti çekti. PM'ye ara veren Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle krizi çözmek için toplandı.

AKSÜNGER ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun bir ilçe adayı için istifa resti çekmesi PM'de şok etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu ve muhalif PM üyelerinin restleşmesinin partiyi mahkeme kapılarına düşüreceğini belirten bazı üyelerin çağrısıyla Aksünger aday olmaktan vazgeçti.

"BİZE GÜCÜ YETMEDİ"

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan Aksünger, olaylı PM'de yaşanan büyük krizi şu sözlerle anlattı:

Kurultay isteyen herkesi biçti ama bize gücü yetmedi. Genel Başkan 2 saat direndi, ara verdi, yukarı çıktı. Tüm MYK'yı topladı ve açık oylama konusunda hukuksuzluk yaptı. İstifa resti ile herkesi tehdit etti Üsteleseydim olay farklı yerlere gidecekti. Çekilmesem tam bir hukuksuzluk olduğu için mahkemeye gidilecekti. Partiyi mahkeme kapılarına düşüremem. Biliyorlar. Çekildim ama "Galiptir bu yolda mağlup"