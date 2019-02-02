DSP’ye hücum
SARIGÜL'DEN SONRA 100'E YAKIN İL VE İLÇEDE ESKİ CHP'LİLER DSP'DEN ADAY OLACAK
KONYAALTI DSP ADAYI BUKET DAĞLI: "BİZİM GİBİ İNSANLARA CHP'DE YER YOK"
"CHP'DE TEK ADAM SİSTEMİ VAR"
CHP'de İyi Parti ile yapılan yerel seçim ittifakı ve genel merkezin aday tespitinde yaptığı hatalar parti örgütlerinde çatırdamaya yol açtı. CHP'den istifa eden çok sayıda parti üyesi, DSP'den belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerine adaylık başvurusunda bulundu. Mustafa Sarıgül'ün DSP'den Şişli adaylığını açıklaması bu partiye olan ilgiyi daha da artırdı. Antalya'da büyükşehir dahil 14 ilçe, İzmir'de İyi Partiye bırakılan Tire ve Kiraz başta olmak üzere Menemen ve Gaziemir ilçelerinde CHP'den istifa eden isimler seçime DSP çatısı altında girme kararı aldı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde partilerinden istifa eden CHP'lilerin DSP'den adaylık müracaatında bulunacağı öğrenildi.
ATATÜRKÇÜLERİ DIŞLADILAR
Antalya'da DSP'nin Konyaaltı Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Buket Dağlı, CHP'deki Atatürkçülerin sistemli bir şekilde partiden dışlandığını önü sürdü. "1 Kadın Hareketi Platformu" kurucusu ve başkanı sıfatıyla Ocak ayına kadar CHP'de siyaset yaptığını anlatan Dağlı " Bizim gibi insanları artık partide istemiyorlar. CHP maalesef belli bir grubun egemenliği altına girdi. Partide resmen tek adam sistemi var. Atatürkçü, ulusalcı çizgide kimseyi barındırmıyorlar. Ya sudan sebeplerle ihraç ediyorlar ya da istifaya zorluyorlar. Parti içi demokrasi diye bir şey kalmadı. Bu sebeple ben ve arkadaşlarım yerel seçimde DSP'den aday olma kararı aldık. Atatürkçü ve ulusalcı çizgideki herkesi DSP'ye davet ediyoruz. CHP artık eski CHP değil" diye konuştu.
KAÇAN KAÇANA
CHP'deki istifa furyası hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar "Genel merkeze ders vermek boynumuzun borcu" diyen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve 15 meclis üyesi, Menemen'de ilçe başkanı Hürol Taklak ve ilçe yönetimi, Fethiye'de başkan adayı Keramettin Yılmaz ve 4 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 405 kişi, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde başkan adayı Kerim Karakoç, Söke'de 36 ilçe üyesi ile eski ilçe başkanı Suat Durukan, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan, Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan , Adıyaman Yaylakonak beldesi belediye başkanı Hasan Karakaya ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 160 üye partiden istifa etti. Türkiye genelinde çok sayıda partili de genel merkezi tepki olarak partideki görevlerini bıraktı.
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