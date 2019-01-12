CHP'de İzmir kavgası

CHP'de büyükşehir ve ilçe adaylarının henüz açıklanmadığı İzmir, parti yöneticileri ve belediye başkanlarını birbirine düşürdü. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'milletvekillerini aday yapmama' kararına rağmen İzmir adayı olmak için çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekili Murat Bakan arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Tuncay Özkan'ı CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay destekliyor. İsmi sürpriz bir şekilde İzmir adayı olarak konuşulmaya başlayan Özgür Özel'e ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İzmir'in mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu destek veriyor. CHP'nin etkili ismi Bülent Tezcan ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise İzmir adayı olarak milletvekili Murat Bakan'ı düşünüyor.

KADIN ADAY

CHP'nin MYK toplantılarında İzmir için yaşanan tartışmalar giderek şiddetleniyor. Tuncay Özkan'ın adaylığına MYK'nın yarısı sıcak bakmıyor. MYK'nın diğer yarısı ise Özgür Özel'e itiraz ediyor. Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek'in desteklediği Murat Bakan'a ise bu iki ekibin tamamı karşı çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise parti yönetiminde krize yol açan İzmir adaylığı için farklı bir formül üzerinde duruyor. Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki ismin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğu konuşuluyor. CHP liderinin Soyer'den sonra düşündüğü isim ise İzmirli işkadını Figen Baz. Önceki gün CHP Genel Merkezinde Baz ile baş başa görüşen Kılıçdaroğlu'nun İzmir adayını 16 Ocak'ta toplanması beklenen Parti Meclisi'nde ilan etmesi bekleniyor. Kulislerde CHP'nin İzmir adayı olarak Kamil Okyay Sındır, İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan, Ersu Hızır ve Erdal Aksünger'in de adı geçiyor.